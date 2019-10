Migliori Film Horror: 31 film da vedere a Halloween

News Cinema

I Migliori film di paura, recenti e meno recenti, che vi consigliamo di vedere per la notte Halloween.

Film di paura, recenti e meno recenti, italiani e internazionali, che, a nostro parere, andrebbero visti almeno una volta dagli appassionati di questo genere, a Halloween ma non solo.

Ecco un elenco con 31 tra i migliori film horror consigliati da Comingsoon.it

I film sono elencati in ordine alfabetico

A Quiet Place

A Quiet Place - Un posto tranquillo



Un film di John Krasinski, con Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Leon Russom e Cade Woodward. (USA, 2018, durata: 90 Min)

Trama di A Quiet Place: John Krasinski, per il suo terzo film da regista, sceglie di esplorare e mescolare due registri narrativi, come l'Horror e il Thriller, che si fondono mostrando l'unico comune denominatore: il soprannaturale. In A Quiet Place - Un posto tranquillo, una famiglia vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.

Auguri per la tua morte

Auguri per la tua morte



Un film di Christopher Landon, con Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu e Donna DuPlantier. (USA, 2017, durata: 96 Min).

Trama di Auguri per la tua morte: La mattina del suo compleanno, la bella e popolare studentessa del college Tree Gelbman (Jessica Rothe) si sveglia nella camera di un ragazzo conosciuto la sera prima; intontita e con i postumi della sbornia ancora addosso, attraversa il campus e torna a prepararsi per la festa. Quando la fine della giornata si avvicina, Tree viene aggredita alle spalle e pugnalata a morte da un individuo incappucciato e mascherato, entrato dalla finestra. Ma invece di imboccare il tunnel luminoso e lasciarsi la vita terrena alle spalle, la ragazza finisce in un nauseante vortice temporale in cui l'ultimo giorno della sua vita (che non a caso coincide col primo) si ripete all'infinito. Gli amici non credono alle parole della bionda scapestrata che alza spesso il gomito e inventa storie assurde, così per Tree l'unica chance di sopravvivere e ripristinare il regolare corso del tempo è scoprire da sola l'identità del suo aggressore.

Babadook

Babadook



Un film di Jennifer Kent, con Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara West e Benjamin Winspear. (Australia, Canada, 2015, durata: 93 Min)

Trama di Babadook: Sei anni dopo la morte violenta del marito, Amelia (Essie Davis) è ancora in lutto. Lotta per dare un'educazione al figlio ribelle di 6 anni, Samuel (Noah Wiseman), un figlio che non riesce proprio ad amare. I sogni di Samuel sono tormentati da un mostro che crede sia venuto per ucciderli entrambi. Quando l'inquietante libro di fiabe Babadook arriva in casa, Samuel è convinto che il Babadook sia la creatura che ha sempre sognato. Le sue allucinazioni diventano incontrollabili e il bambino sempre più imprevedibile e violento...

Doctor Sleep

Doctor Sleep



Un film di Mike Flanagan, con Rebecca Ferguson, Ewan McGregor, Kyliegh Curran, Zahn McClarnon, Bruce Greenwood, Carel Struycken, Emily Alyn Lind, Jocelin Donahue, Nicholas Pryor e Carl Lumbly. (USA, 2019, durata: 151 min)

Trama di Doctor Sleep: Il film è ambientato diversi decenni dopo gli eventi accaduti all'Overlook Hotel e prosegue la storia di Danny Torrence (Ewan McGregor), che ormai adulto trascina avanti la sua vita e, come suo padre, si è dato all'alcol. Nonostante sia ancora segnato dal terribile trauma infantile, l'uomo ha trovato un'apparente pace interiore che lo ha portato a una tregua con i fantasmi del passato.

Gli incubi dell'infanzia, però, tornano a tormentarlo quando Danny incontra Abra Stone, giovane dotata, come lui, di quella potente capacità soprannaturale nota come luccicanza.

Ghost Stories

Ghost Stories



Un film di Andy Nyman e Jeremy Dyson, con Martin Freeman, Alex Lawther, Andy Nyman, Kobna Holdbrook-Smith, Jim Halfpenny, Paul Whitehouse e Daniel Hill. (Gran Bretagna, 2017, durata: 98 Min)

Trama di Ghost Stories: Il Professor Philip Goodman è un docente di psicologia. Noto a tutti per il suo proverbiale scetticismo nei confronti di qualsiasi evento sovrannaturale conduce un programma televisivo, nel quale smaschera false sedute spiritiche e sedicenti sensitivi. Quando, tramite una misteriosa lettera, gli viene affidato il compito d'indagare su tre sconcertanti casi di attività paranormale, Goodman inizia a scavare sempre più a fondo, ignaro del fatto che i 3 casi finiranno per rivelare, ciascuno a suo modo, dei misteri terrificanti, ben oltre la sua stessa immaginazione. Finché, via via, attraverso un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato razionalmente, non giungerà a un'angosciante e scioccante conclusione che lo riguarderà personalmente.

Halloween





Un film di John Carpenter, con Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Tony Moran, Charles Cyphers, Kyle Richards e Brian Andrews. (USA, 1978, durata: 85 Min)

Trama di Halloween: Nel 1963, nel villaggio di Haddonfield (Illinois), il piccolo Michael, a soli 6 anni, uccide la sorella Judith Myers. Ricoverato in clinica psichiatrica, 15 anni dopo, alla vigilia fatidica di Halloween, il mostro fugge per dirigersi verso la cittadina di origine. Conscio del pericolo, il dottor Loomis insegue Michael e mette in allarme lo sceriffo Brackett che, tuttavia, non gli dà troppo credito. La circostanza, infatti, è a favore del mostro assassino poiché le urla delle vittime o le richieste di aiuto vengono prese per scherzi di cattivo genere...

IT

IT



Un film di Andres Muschietti, con Bill Skarsgård, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Nicholas Hamilton, Owen Teague, Sophia Lillis e Jackson Robert Scott. (USA, 2017, durata: 135 Min)

Trama di IT: Nell'immaginaria cittadina del Maine dove la gente scompare senza motivo, l'ennesima vittima è un bambino di sette anni di nome George, risucchiato in un tombino durante un temporale. Un gruppo di ragazzini perseguitati dai bulli per diverse ragioni, si riunisce sotto la denominazione di Club dei Perdenti per indagare sul mistero della morte di George e degli altri ragazzi scomparsi. Quando la ricerca li conduce a un clown sadico e maligno chiamato Pennywise, ciascuno dei coraggiosi componenti del neonato Club si rende conto di averlo già incontrato prima.

Ci sono voluti più di 30 anni perché il romanzo forse più popolare di Stephen King, arrivasse finalmente sul grande schermo, dopo la miniserie tv del 1990 che per ovvi motivi annacquava notevolmente il materiale originale. L'It di Andy Muschietti, con contributi dalla vecchia sceneggiatura di Cary Fukunaga, forse non è abbastanza fedele a un libro oggetto di culto, ma è un compromesso accettabile nel suo equilibrio tra scene non edulcorate che coinvolgono dei ragazzini e forti licenze poetiche sull'immaginario di Stephen King (e di un qualsiasi teenager negli anni Cinquanta cresciuto a pane e mostri, cinema e fumetti). Lo spostamento temporale agli anni Cinquanta era inevitabile per rendere il film più appetibile per il pubblico odierno, anche se qua e là i riferimenti al cinema degli anni Ottanta suscitano qualche sospetto di acquiescenza al revival del momento (avrebbe forse aiutato anche non scegliere Finn Woolfhard di Stranger Things).

It Follows

It Follows



Un film di David Robert Mitchell, con Maika Monroe, Keir Gilchrist, Jake Weary, Daniel Zovatto, Olivia Luccardi e Lili Sepe. (USA, 2015, durata: 94 Min)

Trama di It Follows: Per la diciannovenne Jay l'autunno dovrebbe significare scuola, ragazzi e fine settimana al lago. Ma dopo un incontro sessuale apparentemente innocente, si ritrova perseguitata da strane visioni e dalla sensazione inevitabile che qualcuno, o qualcosa, la stia seguendo. Di fronte a questa sensazione, Jay e i suoi amici saranno costretti a trovare un modo per sfuggire agli orrori che sembrano essere dietro l'angolo.

I tre volti della paura





Un film di Mario Bava, con Boris Karloff, Susy Andersen, Mark Damon, Glauco Onorato, Rika Dialina, Massimo Righi, Jacqueline Pierreux, Milly Monti, Harriet Medin, Michèle Mercier, Lydia Alfonsi e Gustavo Di Nardo. (Italia, Francia, 1963, durata: 90 Min)

Trama di I tre volti della paura: Episodio "I WURDALAK" - I Wurdulak sarebbero vampiri che uccidono coloro che in vita hanno amato di più. Un vecchio, divenuto wurdulak, comincia la strage della sua famiglia uccidendo il nipotino poi, via, i figli e la nuora... Episodio "LA GOCCIA D'ACQUA" - Helen, anziana infermiera, viene chiamata in casa di Miss Perkins poiché la vecchia signorina è morta. Nel vestire il cadavere ruba un anello dal dito della vecchia... Episodio "IL TELEFONO" - Alterando la voce, Mary minaccia di morte al telefono la sua amica Rosy. Angosciata, la donna chiede aiuto proprio a Mary convinta che la misteriosa voce sia quella di Frank, suo ex amante, da lei denunciato e poi fuggito di prigione...

La Bambola Assassina

La Bambola Assassina



Un film di Lars Klevberg, con Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman, David Lewis, Ty Consiglio, Beatrice Kitsos, Hannah Drew, Kristin York, Veenu Sandhu e Carlease Burke. (USA, 2019, durata: 120 min)

Trama di La Bambola assassina: Il film è il reboot dell'omonima pellicola di successo uscita in Italia nel 1989 e arricchita da nuovi spaventosi elementi.

Karen (Aubrey Plaza), una mamma single, regala a suo figlio Andy (Gabriel Bateman) una bambola "Buddi" per il suo compleanno, ignara della sua natura sinistra.

L'Angelo del Male - Brightburn

L'Angelo del Male - Brightburn



Un film di David Yarovesky, con Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones, Meredith Hagner, Gregory Alan Williams, Steve Agee, Stephen Blackehart e Mike Dunston. (USA, 2019, durata: 90 min)

Trama di L'Angelo del Male - Brightburn: il film ci pone davanti a un'inquietante domanda: Cosa succederebbe se un bambino proveniente da un altro mondo atterrasse sulla terra, ma invece di diventare un eroe per l’umanità desse prova di essere qualcosa di molto più minaccioso?

La Casa





Un film di Sam Raimi, con Betsy Baker, Bruce Campbell, Hal Del Rich, Ellen Sandweiss e Sarah York. (USA, 1981, durata: 85 Min)

Trama di La Casa: Un gruppo di amici decide di trascorrere il week-end in un cottage sperduto in mezzo ai boschi del Michigan. Lungo la strada e sulla soglia della casa si avvertono dei segnali premonitori ed inquietanti ma i giovani non vi fanno caso e, una volta entrati nell'abitazione, sono incuriositi da una botola che si apre misteriosamente da sola e non esitano a scendere ed a frugare nella polverosa cantina. Tra tele di ragno e rottami ammuffiti, trovano un antico libro rilegato in pergamena e un vecchio magnetofono. Quegli oggetti, un tempo appartenuti ad un archeologo esperto in cabala sumerica, contengono le formule per riportare sulla terra anime dannate ed evocare orribili tragedie...

La casa dalle finestre che ridono





Un film di Pupi Avati, con Lino Capolicchio, Francesca Marciano, Gianni Cavina, Giulio Pizzirani, Vanna Busoni, Andrea Matteuzzi e Bob Tonelli. (Italia, 1976, durata: 110 Min)

Trama di La casa dalle finestre che ridono: Un pittore pazzo muore suicida in un paese del ferrarese, dopo avere dipinto un affresco terribile, rappresentante il martirio di San Sebastiano tra due figure ghignanti. Gli interessati allo sviluppo turistico della località, considerando l'opera di Buono Legnani un'attrazione, decidono di restaurare l'affresco e fanno venire il concittadino Stefano, pittore mancato. Il giovane viene perseguitato da fatti strani e inquietanti, mentre l'amico Mazza, prima di scomparire con un finto suicidio, gli rivela una storia fantastica della quale non riesce a dargli i particolari...

La mosca





Un film di David Cronenberg, con Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz, Joy Boushel, Leslie Carlson, George Chuvalo, David Cronenberg, Shawn Hevitt, Carol Lazare e Michael Copeman. (USA, 1986, durata: 95 Min)

Trama di La mosca: In un laboratorio isolato e antiquato, completamente immerso nel proprio impegno di scienziato, il fisico Brundle sta lavorando a una scoperta sensazionale: quella del teletrasporto della materia da un "telepod" all'altro. Intervistato un giorno ad un ricevimento di scienziati da Veronica Quaife (una giornalista che agisce per conto di Borans, suo ex-amante e direttore della Mono Publishing), Brundle conduce la donna nel suo ambiente di lavoro ed essa assiste stupefatta alla disintegrazione di una sua calza, immessa nel primo dei telegusci, per riaverla perfettamente ricostruita nel "telepod" numero due. Ma Brundle, ormai cosciente del valore della sua scoperta, decide ad un certo momento di tentare l'esperimento su se stesso. Per il che si introduce nel contenitore, uscendo poi, apparentemente integro, dal portello fumigante del secondo. Purtroppo, al momento della chiusura del portello numero uno (lo si vedrà nel filmato), una mosca che ronzava nel laboratorio è entrata nel "telepod", subendo anch'essa una mutazione, tanto imprevista quanto inevitabile...

La notte dei morti viventi





Un film di George A. Romero, con Duane Jones, Judith O'Dea, Karl Hardman, Marilyn Eastman, Keith Wayne, Russell Streiner, S. William Hinzman e Charles Craig. (USA, 1968, durata: 93 Min)

Trama di La notte dei morti viventi: Misteriose radiazioni emesse da una sonda spaziale rientrata dal pianeta Venere, creano strani effetti. In una cittadina della Pennsylvania i morti non ancora seppelliti resuscitano e divengono mostri assetati di sangue e di carne umana. Il terrore si propaga per città e campagne. In un casolare isolato trovano rifugio Ben, un ragazzo di colore, Barbara, una giovane che ha assistito alla morte del fratello, divorato dagli zombie, una coppia di fidanzati, Tom e Judy e, infine, Harry e Helen, due coniugi la cui figlia, Karen, è stata aggredita dai mostri. Asserragliato nel casolare, il gruppo tenta di scampare alla morte, ma chi viene divorato dai morti viventi, si unisce alla schiera dei mostri assetati di sangue...

Lasciami entrare

Lasciami entrare



Un film di Tomas Alfredson, con Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl, Karin Bergquist, Peter Carlberg e Ika Nord. (Svezia, 2008, durata: 114 Min)

Trama di Lasciami entrare: Oskar, un dodicenne fragile e ansioso, è regolarmente tiranneggiato dai compagni di classe senza che mai si ribelli al loro bullismo. Il desiderio del ragazzo solitario di avere un amico pare avverarsi quando incontra Eli, anche lei dodicenne, trasferitasi insieme al padre nella casa accanto. È una ragazza pallida e seria che esce solo di sera e non sembra toccata dalla gelida temperatura esterna. In coincidenza con l'arrivo di Eli, si verificano una serie di sparizioni e omicidi...

L'Esorcista





Un film di William Friedkin, con Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller, Lee J. Cobb, Kitty Winn, William O'Malley, Linda Blair e Jack MacGowran. (USA, 1973, durata: 121 Min)

Trama di L'Esorcista: Regan, dodicenne figlia dell'attrice MacNeil, in occasione di un ricevimento in casa propria inesplicabilmente dimostra segni di squilibrio mentale. La madre, preoccupata, ricorre a luminari che sottopongono la ragazza a molteplici indagini e dolorose terapie, finendo con il confessare l'incapacità della scienza. Rumori inesplicabili e altri fenomeni, le indagini di Kinderman sulla strana morte di un regista amico di famiglia, tutto induce la madre atea a ricorrere al padre gesuita Karras. Questi, laureato in medicina e specializzato in psichiatria, tende a spiegare il caso di Regan come un fenomeno naturale; tuttavia, indotto da numerosi elementi, è costretto ad ammettere la "possessione" diabolica e a ricorrere al vescovo per l'esecuzione dell'esorcismo.

Le streghe di Salem

Le streghe di Salem



Un film di Rob Zombie, con Sheri Moon Zombie, Bruce Davison, Jeffrey Daniel Phillips, Ken Foree, Patricia Quinn, Dee Wallace-Stone e Maria Conchita Alonso. (USA, 2012, durata: 101 Min)

Trama di Le streghe di Salem: La storia è quella di Heidi Hawthorne (Sheri Moon Zombie), una DJ radiofonica che vive a Salem, meglio conosciuta come la città delle streghe. Un giorno, Heidi riceve alla stazione radio un misterioso disco in vinile che, trasmettendo onde ipnotiche le farà progressivamente perdere il contatto con la realtà. Il rituale è ormai compiuto e le streghe non tarderanno ad arrivare...

Martyrs

Martyrs



Un film di Pascal Laugier, con Morjana Alaoui, Mylène Jampanoï, Catherine Bégin, Robert Toupin, Patricia Tulasne, Juliette Gosselin e Xavier Dolan. (Canada, Francia, 2008, durata: 99 Min)

Trama di Martyrs: Lucie è scomparsa da un anno, viene ritrovata mentre cammina lungo una strada, in stato catatonico, confusa, non ricorda nulla. La polizia scopre il luogo dove la giovane è stata rinchiusa, un vecchio mattatoio abbandonato. Lucie non porta alcun segno di abuso sessuale o di violenza. Quindici anni dopo, Lucie si trova in una casa in mezzo alla foresta, ha un fucile in mano, si sentono dei colpi.

Nightmare





Un film di Wes Craven, con John Saxon, Ronee Blakley, Heather Langenkamp, Amanda Wyss, Johnny Depp, Robert Englund, Charles Fleischer, Joe Unger, Joseph Whipp, Jsu Garcia e Lin Shaye. (USA, 1984, durata: 88 Min)

Trama di Nightmare: Siamo in America e un misterioso individuo si sta costruendo una terribile arma: un guanto speciale con le dita prolungate da acuminati artigli di acciaio. Tina, una giovanissima, dopo essersi persa in un intricato groviglio di stradine viene assalita dal mostro che tenta di ucciderla con la sua "mano" micidiale. Ma Tina si sveglia, si è trattato solo di un tremendo sogno (molto strano come sogno poiché effettivamente la sua camicia da notte è strappata). L'indomani incontra i suoi amici, Nancy che pure ha fatto un sogno simile al suo, Rod che ama Tina e che ha avuto anche lui incubi notturni e Glen spasimante di Nancy che non crede a niente. Continua l'incubo per Tina la quale, dopo la partenza della madre con l'amico, vuole i tre amici con lei la notte a casa sua poiché ha paura. Inizia una notte memorabile...

Noi

Noi



Un film di Jordan Peele, con Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Anna Diop, Kara Hayward, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II, Evan Alex, Emile Alex, Shahadi Wright-Joseph, Cali Sheldon, Noelle Sheldon e Duke Nicholson. (USA, 2019, durata: 120 min)

Trama di Noi: Ambientato ai giorni nostri lungo l'iconica costa della California del Nord il film ha come protagonista l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o nel ruolo di Adelaide Wilson, una donna che torna alla sua casa d'infanzia sul mare con il marito Gabe (Winston Duke) e i due figli per un'idilliaca vacanza estiva.

Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e materializzarsi la sua ossessione e capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia. Dopo un'intensa giornata trascorsa in spiaggia con i loro amici, Adelaide e la sua famiglia tornano a casa. Quando cala l'oscurità, i Wilson vedono sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che si tengono per mano...

Non aprite quella porta





Un film di Tobe Hooper, con Allen Danziger, John Dugan, Gunnar Hansen, Marilyn Burns, Teri McMinn, Edwin Neal, Jim Siedow, William Vail e Paul A. Partain. (USA, 1974, durata: 85 Min)

Trama di Non aprite quella porta: Nello stato del Texas le autorità sono preoccupate per le profanazioni susseguitesi nel cimitero di Newton dove a diversi cadaveri sono stati amputati gli arti e la testa. Nella regione giungono per un week-end cinque giovani a bordo di un furgoncino. Essendo rimasti a corto di benzina e avendo trovata la casa del nonno di uno di loro del tutto inabitabile, raggiungono separatamente e successivamente una casa abitata da una famiglia di macellai finendo nelle grinfie di assassini cannibali tra i cui componenti spicca Leatherface...

Profondo Rosso





Un film di Dario Argento, con David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia, Macha Meril, Eros Pagni, Glauco Mauri, Piero Mazzinghi, Aldo Bonamano, Clara Calamai, Giuliana Calandra, Liana Del Balzo e Nicoletta Elmi. (Italia, 1975, durata: 130 Min)

Trama di Profondo Rosso: Durante una conferenza sulla parapsicologia, la sensitiva tedesca Helga Hullmann avverte la presenza, in sala, di qualcuno che cova pensieri omicidi. La sera stessa, la donna muore per mano di un ignoto assassino. Testimone casuale del delitto, senza poterne individuare l'autore, è un giovane pianista inglese, Marc Daly, i cui amici sono la giornalista Gianna Grezzi e Carlo, il figlio ubriacone di un'anziana ex attrice. Deciso a scoprire per suo conto chi ha ucciso Helga, Marc è però ostacolato, ad ogni successivo passo verso la verità, da nuovi efferati assassini, di cui sono vittime le persone capaci di favorire le sue indagini.

Saw - L'enigmista





Un film di James Wan, con Cary Elwes, Leigh Whannell, Danny Glover, Monica Potter, Michael Emerson, Tobin Bell, Ken Leung, Makenzie Vega, Shawnee Smith, Benito Martinez e Dina Meyer. (USA, 2004, durata: 100 Min)

Trama di Saw - L'enigmista: Due uomini si svegliano in un bagno sotterraneo, entrambi incatenati al muro. L'unica cosa che sanno è che uno dovrà uccidere l'altro entro otto ore, altrimenti moriranno entrambi...Un uomo deve fuggire per non essere sepolto vivo, infilandosi in una rete che gli squarcia la carne...una donna deve uccidere un uomo per liberarsi da un involucro d'acciaio che le imprigiona la testa e che è programmato per esplodere e trinciarle la mascella.

Scappa - Get out

Scappa - Get out



Un film di Jordan Peele, con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Betty Gabriel, Marcus Henderson, Stephen Root e Lil Rel Howery. (USA, 2017, durata: 104 Min)

Trama di Scappa - Get Out: Chris (Daniel Kaluuya), un giovane fotografo e artista afro-americano di New York, accetta di conoscere i genitori della sua fidanzata bianca Rose (Allison Williams), durante un weekend fuori città nella loro tenuta di famiglia. I genitori della ragazza Missy e Dean (Catherine Keener e Bradley Whitford) e il fratello minore Jeremy (Caleb Landry Jones) si dimostrano fin da subito gentili e accomodanti, forse per dissimulare l'imbarazzo generato dal rapporto interrazziale della figlia. Alcuni eventi e scoperte sempre più inquietanti, il comportamento enigmatico dei domestici afro-americani, la donna di servizio Georgina (Betty Gabriel) e il giardiniere della proprietà Walter (Marcus Henderson), e in seguito la scoperta delle sparizioni di alcuni ragazzi di colore avvenute nella zona, non fanno che aumentare il sospetto di Chris che in quella casa niente sia come sembri lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

Shining

Shining



Un film di Stanley Kubrick, con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Anne Jackson, Tony Burton, Philip Stone, Joe Turkel e Barry Nelson. (Gran Bretagna, 1980, durata: 146 Min)

Trama di Shining: Jack Torrance - ex istitutore e scrittore in crisi con tendenza all'alcoolismo - nella speranza di ritrovare se stesso e l'ispirazione accetta di fungere da custode per la stagione invernale dell'immenso e deserto Hotel Overlook, sulle Montagne Rocciose. Dieci anni prima, in analoghe circostanze, un uomo, prima di suicidarsi, ha fatto a pezzi le due figliolette e la moglie. Jack è al corrente dei precedenti, ma non se ne cura e raggiunge il posto con la moglie Wendy e il figlioletto Danny di sette anni. Il cuoco di colore Hallorann, dotato di "luccicanza" o preveggenza come Danny, è l'unico a temere il peggio...

The Descent





Un film di Neil Marshall, con Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid, Saskia Mulder, Nora Jane Noone e Myanna Buring. (Gran Bretagna, 2005, durata: 103 Min)

Trama di The Descent: Sei amiche si ritrovano per la consueta avventura annuale: un viaggio nelle viscere della terra. Juno, leader del gruppo, è una donna forte e aggressiva. Rebecca e Sam sono due sorelle scandinave, insieme a loro: Holly, una paracadutista e Beth, insegnante con l'incarico di sorvegliare Sarah, in preda a un esaurimento nervoso dopo la morte del marito e del figlio. Intrappolate nella cava da esplorare, scoprono con orrore di essere inseguite da creature umanoidi abituate a vivere al buio. La caccia, efferata e spietata, svela il lato aggressivo e primordiale delle sei donne, che insieme alle creature dovranno affrontare la verità su loro stesse.

Them





Un film di David Moreau e Xavier Palud, con Olivia Bonamy, Michaël Cohen e Maria Roman. (Francia, Romania, 2006, durata: 78 Min)

Trama di Them: Una grande casa isolata nella periferia di Bucarest, quella di Lucas e Clementine, in mezzo alla foresta. E' il loro nido, si sentono al riparo, fino a quando una notte le loro vite saranno sconvolte. Strani rumori risuonano nella casa...ancora non lo sanno ma sono spiati: una luce li abbaglia, porte e finestre si chiudono sotto i colpi di chiodi e martelli. Chi sono loro? Cosa vogliono? Lucas e Clementine e la loro casa: il rifugio che è diventato una trappola... L'incubo ha inizio.

The Orphanage

The Orphanage



Un film di Juan Antonio Bayona, con Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep, Mabel Rivera, Monserrat Carulla, Andrés Gertrúdix e Geraldine Chaplin. (Spagna, Messico, 2007, durata: 105 Min)

Trama di The Orphanage: Laura ha trascorso gli anni più felici della sua infanzia in un orfanotrofio vicino al mare, accudita dal personale e dagli altri bambini orfani che lei ha amato come fossero fratelli e sorelle. Trent'anni dopo, torna in quel luogo con suo marito Carlos e il figlio Simon di sette anni, con il sogno di ristrutturare e riaprire l'orfanotrofio, a lungo chiuso e abbandonato, per farne una dimora per bambini disabili. La nuova casa e i suoi dintorni misteriosi stimolano l'immaginazione di Simon, e il ragazzo comincia ad intrecciare una tela di storie fantastiche e di giochi con amici immaginari... Una pericolosa tela che comincia a infastidire Laura, trascinata nello strano mondo del bambino che riecheggia di ricordi a lungo dimenticati e profondamente inquietanti della sua stessa infanzia...

The Ring





Un film di Gore Verbinski, con Naomi Watts, Martin Henderson, David Dorfman, Brian Cox, Jane Alexander, Lindsay Frost e Amber Tamblyn. (Giappone, USA, 2002, durata:110 Min)

Trama di The Ring: Sembrava l'ennesima leggenda metropolitana: la proiezione di un videotape che contiene immagini da incubo è seguita da una telefonata che annuncia la morte del malcapitato spettatore sette giorni esatti dopo la visione della cassetta. La giornalista Rachel Keller nutre un forte scetticismo nei confronti di tutta la storia, finchè quattro adolescenti muoiono in circostanze misteriose esattamente una settimana dopo aver visionato la cassetta. Rachel decide così di soddisfare la propria curiosità e trasformarsi in detective. Riesce a scovare il videotape e...lo guarda. A questo punto deve far affidamento sull'amico Noah per salvare la propria vita e quella del figlio. I due hanno solo sette giorni di tempo per scoprire il segreto di The Ring.

The Visit

The Visit



Un film di M. Night Shyamalan, con Kathryn Hahn, Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter McRobbie e Erica Lynne Marszalek. (USA, 2015, durata: 94 Min)

Trama di The Visit: M. Night Shyamalan torna alle sue radici con una storia terrificante di un fratello e una sorella che vengono mandati a stare per una settimana nella fattoria dei loro nonni in Pennsylvania. Appena i ragazzi si accorgeranno che l'anziana coppia è coinvolta in qualcosa di veramente inquietante, vedranno diminuire ogni giorno le loro possibilità di tornare a casa.

