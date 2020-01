Fellini 100: tornano al cinema cinque capolavori del genio del cinema italiano

News Cinema

Ricorre nel 2020 il centenario della nascita del regista, e la Cineteca di Bologna distribuisce alcuni dei suoi film più famosi in versione restaurata

Dovreste saperlo tutti: in questo 2020 - e per la precisione il 20 di gennaio - ricorre il centenario della nascita di quello che per molti è il più grande regista italiano di tutti i tempi, Federico Fellini.

Che, se non è stato il più grande, non solo in Italia forse, di certo è stato il più geniale.

Sono e saranno innumerevoli le inziative per celebrare questo importante anniversario. Ma siccome da queste parti pensiamo che non ci sia modo migliore per celebrare un regista di vedere i suoi film, siamo molto felici di segnalare l'ennesima meritoria iniziativa della Cineteca di Bologna e del suo progetto di distribuzione Il Cinema Ritrovato: la Cineteca, infatti, in collaborazione con CSC - Cineteca Nazionale e Istituto Luce-Cinecittà, riporta nelle sale italiane cinque capolavori di Fellini in versione restaurata.

Da lunedì 13 gennaio, e per tutta la durata del 2020, potremo quindi vedere sul grande schermo Lo sceicco bianco, I vitelloni, La dolce vita, 8½ e Amarcord.

Il calendario delle proiezioni, in continuo aggiornamento, sarà consultabile al link distribuzione.ilcinemaritrovato.it/fellini-100.