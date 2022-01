Omaggio a Federico Fellini con cinque dei suoi capolavori in streaming

News Cinema

Il regista de la dolce vita e 8 1/2 nasceva il 20 gennaio 1920. Ecco i suoi migliori film disponibili in streaming.

Il 20 gennaio 1920 nasceva a Rimini (nell’allora Regno d’Italia) il genio artistico di Federico Fellini. Universalmente riconosciuto come uno dei cineasti più importanti della storia del cinema mondiale, Fellini ha saputo esplicitare con pienezza assoluta la sua visione di cinema attraverso una filmografia incredibile, che lo ha portato a ottenere riconoscimenti in tutto il mondo. Vincitore per ben quattro volte dell’Oscar per il miglior film straniero - record assoluto che detiene insieme a Vittorio De Sica - l’autore ha realizzato una serie di capolavori capaci di ridefinire il concetto stesso di cinema come visione personale. Questi i cinque film in streaming scelti per rendergli un omaggio oggi più che mai dovuto. Non ci sarà mai nessun altro cineasta come Federico Fellini. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming diretti da Federico Fellini

I vitelloni

La dolce vita

8 ½

Fellini Satyricon

Il Casanova di Federico Fellini

I vitelloni (1953)

Dopo l’esordio de Lo sceicco bianco dell’anno precedente, Fellini trova subito la sua poetica esplicitata ai massimi livelli con I vitelloni, storia frammentata e poetica di uomini mai veramente cresciuti, girandole emozionali che rappresentano al meglio l’italia dell’inizio del Boom economico. Anche quando il dramma esplode, i protagonisti proprio non riescono a maturare…Alberto Sordi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste sono attori impagabili per un film leggero e filosofico, capace di nascondere il dramma di anime che si sono perse. Nomination all’Oscar per la sceneggiatura (scritta con Flaiano e Pinelli) e Leone d’Argento a Venezia. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

La dolce vita (1960)

La dolce vita: Anita Ekberg e Marcello Mastroianni nella scena di Fontana di Trevi

Il film che conferma definitivamente Fellini come uno dei grandi della storia del cinema mondiale. Impossibile racchiudere La dolce vita dentro parole che possano neppure contenere, tanto meno definirne la grandezza. Marcello Mastroianni e Anita Ekberg scrivono momenti indimenticabili, in un film che è un flusso di coscienza sia personale che capace di parlare al grande pubblico. Per il cineasta arrivano la Palma d’Oro a Cannes e le candidature all’Oscar come miglior regista - la prima di quattro - e per la sceneggiatura. Capolavoro assoluto. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

8 ½ (1963)

8 1/2: Nuovo trailer - HD

Ed ecco arrivare il film perfetto. Fellini mette tutto se stesso e la sua idea di cosa possa essere (o non essere) un artista nel ruolo del regista Guido, diviso tra la sua crisi creativa e i suoi sogni irrealizzabili. Un Marcello Mastroianni perfetto per un lungometraggio che supera i limiti dell’immaginazione, che attraversa le barriere dello spazio e del tempo per riformarle a sua immagine. Con un finale che è pura, semplice poesia della visione. 8 ½ divide la storia in un prima e un dopo la sua creazione. Momento epocale. Ancora una volta, il film perfetto. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Fellini Satyricon (1969)

L’adattamento cinematografico del testo di Petronio ci regala in qualche modo un Fellini nuovo, capace di scavare nell’immaginario per arrivare a mostrare il lato oscuro, funereo e insieme onirico del passato. Il suo Satyricon è un “mostro” multiforme e affascinante, un’opera visivamente sfrontata e dalle metafore densissime. Arriva la terza nomination all’Oscar alla regia per un film graffiante e innovativo. Specchio dei tempi, a suo modo come sempre del tutto personale. Disponibile su NOW.

Il Casanova di Federico Fellini (1976)

Chiudiamo con quello che è il nostro film preferito di Federico Fellini, un’opera oscura e funerea che finalmente lascia trasparire tutto il lato oscuro della sua poetica. Costumi e scenografia senza eguali per un lungometraggio visivamente soffocante, tetro, che lavora sul mito letterario sottraendogli la solarità in favore della tenebra. Donald Sutherland sontuoso abbraccia questo lato e fa de Il Casanova di Federico Fellini un momento di cinema che arriva al cuore dello spettatore e lo pugnala. Ultima nomination all’Oscar per l’autore, ancora per lo script. Film immenso e dannato. Disponibile su NOW.