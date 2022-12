E.T compie 40 anni e Arte.tv lo festeggia con un documentario dedicato

News Cinema

Arte.tv celebra due maestri del cinema, Steven Spielberg e Federico Fellini: al primo è dedicato un documentario su E.T., il capolavoro del 1982 che quest'anno festeggia 40 anni; al secondo, un ritratto inedito che racconta la sua passione per la psicoanalisi e l’esoterismo

Il canale culturale Arte in Italiano celebra due maestri, Steven Spielberg e Federico Fellini: due registi, due generazioni, due modi diversi di concepire il cinema. Eppure, i due cineasti hanno più di qualcosa in comune: uno spirito curioso, uno stile visionario e una passione per il memoir movie, che spesso ha spinto entrambi a portare i propri ricordi sul grande schermo.

Fellini, scomparso nel 1993, è considerato ancora oggi uno dei pionieri italiani del realismo magico. È stato anche uno dei punti di riferimento di Spielberg che, nel 2018, in occasione della premiazione ai David di Donatello, lo aveva ricordato così: “Ci vedemmo a Roma, nel 1971: aveva visto il mio film, ‘Duel’, e volle incontrarmi per dirmi quanto gli fosse piaciuto. Sapendo che dovevo incontrare la stampa, mi disse: ‘Non dare mai due volte la stessa risposta alla stessa domanda. È sempre importante intrattenere il pubblico, ma è ancora più importante intrattenere te stesso. Per conquistare il pubblico, bisogna prima essere il pubblico.’ Non ho mai dimenticato quella lezione.”

Arte.tv celebra dunque i talenti dei due registi premi Oscar con due documentari: il primo, E.T. - Il Blockbuster Intimo di Spielberg, racconta la genesi del capolavoro del 1982, che da opera personale e low-budget, diventò uno dei più grandi successi della storia del cinema; il secondo, Fellini degli Spiriti, svela invece un lato inedito del regista italiano che, alla costante ricerca del significato della vita, aveva trovato nella psicoanalisi e nell’esoterismo terreno fertile per la sua curiosità.

E.T. - Il Blockbuster Intimo di Spielberg sarà disponibile sul canale Arte in Italiano a partire dal 9 dicembre 2022, Fellini degli Spiriti dal 12.

Entrambi i titoli saranno fruibili gratuitamente, con sottotitoli in italiano, sul sito arte.tv/it o sulle app ARTE per smart TV, Fire TV, Apple TV e dispositivi mobili.

Cos'è Arte.TV - Arte in italiano

ARTE TV, il canale culturale europeo, è presente in Italia con la sua offerta di ARTE in Italiano disponibile in streaming gratuitamente (arte.tv/it). L’offerta di ARTE in italiano propone la versione sottotitolata di un’ampia selezione del catalogo di ARTE, costituito da tutti i generi audiovisivi di carattere informativo e culturale: documentari e reportage, serie, programmi di infotainment, musica e spettacoli dal vivo. Fruibile anche sulle applicazioni ARTE per smart TV, Fire TV, Apple TV e dispositivi mobili e sul servizio tivùon di tivùsat, l’offerta si arricchisce e rinnova ogni settimana con nuovi contenuti e programmi che affrontano tematiche molto diversificate: politica, cultura, viaggi e scoperte, scienze e storia. Ampio spazio anche allo spettacolo, grazie all’offerta di ARTE Concert e ARTE Opera che porta nelle case degli italiani concerti di musica classica e leggera, opera, jazz e ancora elettronica e rock, disponibili in live streaming e on demand.