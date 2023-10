A trent'anni dalla scomparsa rendiamo omaggio a Federico Fellini con i suoi grandi film in streaming

News Cinema

Molti dei suoi capolavori sono incredibilmente assenti dalle piattaforme italiane. Questi i cinque film che abbiamo trovato per celebrare un autore unico.

A trent’anni esatti dalla scomparsa, Federico Fellini ha lasciato un vuoto ancora incolmato nella nostra cinematografia. E molto probabilmente mai lo sarà, perché se non stiamo parlando del piû grande cineasta che abbiamo mai avuto - e lasciamo aperto il dibattito soltanto perché è l'approccio piú salutare…- di certo è stato quello capace di esprimere con maggiore pienezza una poetica personale e insieme capace di parlare al grande pubblico in maniera compiuta. Tra le molte nomination all’Oscar ricevute dal cineasta riminese ve ne sono addirittura quattro come miglior regista. Mancano purtroppo all’appello delle piattaforme italiane capolavori come La strada (1954), Satyricon (1970) o Il Casanova (1976), con uno straordinario Donald Sutherland. I cinque film in streaming disponibili per rendergli omaggio restituiscono comunque la versatilità di una visione unica, insieme poderosa e poetica. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Federico Fellini

Lo sceicco bianco (1952)

Già l'esordio dietro la macchina da presa lascia intravedere quello che sarà il grande cinema di Federico Fellini. Un Alberto Sordi sctenato - con cui il regista girerà anche un altro grande film quale I vitelloni - conduce Lo sceicco bianco dentro il terreno poetico della commedia dolceamara, creando un film che possiede enormi spunti di riflessione e supera già la stagione del Neorealismo degli anni ‘40. Titolo fondamentale per la nostra cinematografia. Fellini si esprimerà pienamente nei lungometraggi a venire, ma questo esordio ne conferma tutte le potenzialità future. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

La dolce vita (1959)

La dolce vita: Anita Ekberg e Marcello Mastroianni nella scena di Fontana di Trevi

Palma d’Oro a Cannes, nomination all’Oscar per la regia e la sceneggiatura per il primo capolavoro indimenticabile di Fellini, quello in cui racconta con dolente e soave profondità le vicissitudini di una Roma lassista, elegante, patetica e indimenticabile. Marcello Mastroianni e uan Anita Ekberg da leggenda fanno de La dolce vita un film di rottura, un qualcosa che determina un prima e un dopo. Momenti di cinema decadenti e irripetibili come la sequenza del bagno nella fontana. Che grande film è questo, che espressione di cinema emozionante! Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

8 ½ (1963)

8 1/2: Nuovo trailer - HD

Il capolavoro indiscusso e indiscutibile di Fellini, uno sguardo alla propria professione, alla propria arte e le sue zone oscure che va oltre il cinema stesso epr diventare costume, studio dell’anima umana, rapporto tra vita e finzione mostrato senza filtri. 8 ½ vede ancora Marcello Mastroianni grande mattatore, affiancato da Sandra Milo e Claudia Cardinale magnifiche ed eteree. Altra nomination all’Oscar per regia e sceneggiatura, arriva la statuetta per il miglior film straniero, una delle quattro vinte da Fellini. Forse il film italiano più importante e riuscito della nostra intera storia. Un classico senza tempo e senza barriere geografiche, appartiene al XX Secolo in toto. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Giulietta degli spiriti (1965)

L’omaggio più esplicito e sentito alla sua “Musa” e moglie Giulietta Masina arriva grazie a un film che esprime al massimo le contraddizioni psicologiche ed estetiche degli anni ‘60. Giulietta degli spiriti infatti si dipana come un viaggio quasi psichedelico dentro un tripudio di colori e scenografie meravigliosi, condotto da un’attrice unica e preziosa. Non coeso come altri, ma comunque interamente da incorniciare. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Amarcord (1973)

Il capolavoro maggiormente malinconico di Federico Fellini ci riporta alla sua amata riviera romagnola, fatta di bambini pestiferi e turbamenti sessuali, di piazze nebbiose e paesani dal cuore grande e ferito. La bellezza di Amarcord sta nell’essere cartolina vivissima e veritiera di un tempo passato ma ancora palpabile, fatto di fascinazioni ed echi poetici. Un film di fantasmi e fate incantatrici, che regala al cineasta la quarta nomination all’oscar per la regia e la quarta statuetta per il film straniero. Una delle vette di una filmografia altissima, ispirata, fragorosa. Grazie di tutto Federico. Disponibile su NOW.