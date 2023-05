Cinque film in streaming diretti da registi italiani che hanno trionfato a Cannes

News Cinema

Tra i molti autori nostrani che hanno conquistato la Palma d'Oro abbiamo selezionato i film in streaming che preferiamo.

Anche se una Palma d’Oro battente bandiera italiana manca da più di vent’aanni, la nostra cinematografia in passato ha conquistato spesso e volentieri il Festival di Cannes. Molti dei più grandi autori del nostro cinema hanno infatti trionfato in terra francese: basta pensare che dalla cinquina di film in streaming selezionati abbiamo tralasciato i film di nomi del calibro di Vittorio De Sica, Elio Petri, Francesco Rosi, Ermanno Olmi, Pietro Germi. Queste dunque le cinque Palma d’Oro andate a registi italiani che noi preferiamo in assoluto. Sperando che se ne aggiunga presto una nuova, visti i tre autori in concorso quest’anno. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da registi italiani che hanno ottenuto dal Palma d’Oro a Cannes

La dolce vita (1960)

La dolce vita: Anita Ekberg e Marcello Mastroianni nella scena di Fontana di Trevi

Il capolavoro di Federico Fellini lascia esplodere l’immaginazione dell’autore riminese in un tripudio di sensualità e fascino decadente. Marcello Mastroianni e Anita Ekberg sono i protagonisti lussureggianti de La dolce vita, omaggio alla follia stizzosa di un Roma mai tratteggiata in maniera tanto vera e sfolgorante. Un film epocale, prestigioso per la nostra cinematografia, che porta l’autore a un passo dall’Oscar per la migliore regia. Successo enorme e strameritato. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Il Gattopardo (1963)

Luchino Visconti non bada a spese e dipinge un quadro storico di bellezza estetica inaudita, oltre che di profondità emotiva. Il Gattopardo diventa il film in costume a cui tutti i successivi in un modo o nell’altro devono confrontarsi. Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon e molti altri attori magnifici per un cast perfetto. Molte scene di culto, una confezione come mai se ne erano viste in precedenza. Da inchino. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Blow Up (1966)

Michelangelo Antonioni ci porta dentro un labirinto mentale e concettuale ambientato nel cuore della Swinging London. David Hemmings fotografo che piega la realtà delle cose al suo occhio e alla propria interpretazione, fa di Blow Up un film tanto fascinoso quanto inquietante. La sequenza della “scoperta” del cadavere attraverso la fotografia scrive la storia del cinema. Nel cast anche una Vanessa Redgrave da antologia. Uno dei grandi film dell’autore, nominato all’Oscar per la regia e la sceneggiatura. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Padre padrone (1977)

L’adattamento del romanzo-verità di Gavino Ledda porta Paolo e Vittorio Taviani a trionfare a Cannes con un film duro, realistico e insieme intriso dello stile asciutto dei due grandi cineasti. Padre padrone vede un Omero Antonutti scorbutico e potente nel ruolo del protagonista abusivo, e una piccola parte anche per Nanni Moretti. Film durissimo e a suo modo poetico, uno spaccato di vita rurale che arriva dritto al cuore dello spettatore. Magnifico. Disponibile su Google Play.

La stanza del figlio (2001)

Ultima Palma d’Oro italiana in ordine di tempo, La stanza del figlio rappresenta un’escursione di Nanni Moretti fuori dal suo cinema consueto per indagare il dolore e l’elaborazione della perdita. La stanza del figlio diventa un film geometrico, rarefatto eppure presente, ottimamente interpretato anche da Laura Morante e Jasmine Trinca. Momenti di dramma ispirato e potente, un finale veramente liberatorio nell’accettazione del dolore. Bellissimo, davvero uno dei grandi film di Moretti. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.