Sylvester Stallone filosofo: in 1 minuto sintetizza la condizione umana (e cita Frankenstein Junior)

Sylvester Stallone spiega su Instagram che tutti nasciamo un po' pazzi, che il nostro umore sale e scende come la marea e che con un po' di attività fisica possiamo stare bene.

Con i suoi 74 anni sulle spalle, Sylvester Stallone parla con la saggezza delle persone anziane che hanno vissuto e che ne sanno più di noi che abbiamo 20, 30, 40 o 50 anni in meno.

Non è laureato in filosofia, non è nato nella Grecia Antica e non passerà alla storia per aver creato una sua corrente di pensiero (nonostante sia una costante fonte di ispirazione per molti), ma Stallone nell'ultimo video che ha postato su Instagram parla in libertà della condizione umana che riguarda tutti noi e lo fa con il suo immancabile senso pratico e con poche parole. E dice cose giuste. In un minuto l'attore mette a fuoco, lasciandolo sottinteso, ciò che da sempre affligge l'essere umano: il fatto che viviamo per un tempo determinato e il pensiero di dover scomparire un giorno, non ci dà pace.

Qui sotto le parole di Stallone che dicendo "Abby Normal" (tradotto qui sotto con "anormale") cita quella mitica scena di Frankenstein Junior sul cervello abnorme.

Pensavo a voce alta pochi minuti fa a proposito di quanto la gente sia un po' pazza, che fa parte dell'essere una persona. Una persona va di pari passo con la pazzia che è semplicemente il pacchetto base con cui nasciamo. Alcuni controllano questa cosa meglio di altri e ci riescono, altri sono completamente fuori di testa e vivono così la propria vita.



L'attività fisica ci aiuta con gli alti e i bassi. Ci fa sentire meglio nel senso che ci fa sentire normali con la voglia di ridacchiare tutto il tempo? Diavolo, no. La gente che ridacchia tutto il tempo e che è definita normale, non è normale, è anormale. Normale è avere gli alti e bassi, come le maree che regolano il mondo. Le maree. Dobbiamo cavalcare la marea che arriva e che se ne va. L'attività fisica ci aiuta a uscire dai periodi bui. Quindi non mollate.

La palestra di vita per Sylvester Stallone è stata la strada ed è soltanto con le sue forze che ha conquistato risultati andati ben oltre le sue aspettative. Ha infuso il suo personaggio più famoso con le verità che lui conosceva.

Ricordate il monologo di Rocky Balboa mentre parla al figlio nel sesto film? "Per quanto tu forte possa essere, se glielo permetti, la vita ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita, perciò andando avanti, l'importante non è come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi, e se finisci a tappeto hai la forza di rialzarti: così sei un vincente".