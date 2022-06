Nastri d’Argento 2022: È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino domina le candidature con 12 nomination

News Cinema

Sono state annunciate le candidature ai Nastri d'Argento 2022, i premi del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani. Il film che ha ottenuto il più alto numero di nomination è il sorrentiniano È stata la mano di Dio.

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso note le candidature ai Nastri D’argento 2022, che verranno consegnati lunedì 20 giugno al Maxxi di Roma. A dominare è il film di Paolo Sorrentino E’ stata la mano di Dio, che ha ottenuto ben 12 nomination, seguito dalle 10 di Ariaferma. Pioggia di candidature anche per i due film di Mario Martone Qui rido io e Nostalgia, e per Freaks Out di Gabriele Mainetti. Molto interessante il parterre degli attori. Ci sono habituèe del premio come Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Claudia Gerini, ma anche volti nuovi come Rosa Palasciano e Barbara Ronchi, e relativamente nuovi come Pietro Castellitto e Miriam Leone. Molto ricca la categoria dei migliori registi, che accoglie 7 candidati, e grande attenzione, come sempre, alle categorie tecniche, di cui fa parte anche quella per il miglior o la migliore casting director.

Nastri d'Argento 2022: tutti i candidati

Ecco l'elenco completo dei candidati ai Nastri d’Argento 2022:

Miglior Film

Ariaferma (Leonardo di Costanzo)

È stata la mano di Dio (Paolo Sorrentino)

Freaks Out (Gabriele Mainetti)

Nostalgia (Mario Martone)

Qui rido io (Mario Martone)

Migliore Regia

Leonardo Di Costanzo (Ariaferma)

Michelangelo Frammartino (Il buco)

Gabriele Mainetti (Freaks Out)

Mario Martone (Nostalgia, Qui rido io)

Sergio Rubini (I fratelli De Filippo)

Paolo Sorrentino (È stata la mano di Dio)

Paolo Taviani (Leonora Addio)

Miglior Regista Esordiente

Alessandro Celli (Mondocane)

Francesco Costabile (Una femmina)

Hleb Papou (Il legionario)

Laura Samani (Piccolo corpo)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Migliore Commedia

Belli ciao (Gennaro Nunziante)

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto/Corro da te (Riccardo Milani)

Giulia (Ciro De Caro)

La cena perfetta (Davide Minnella)

Settembre (Giulia Louise Steigerwalt)

Soggetto

America Latina (Damiano e Fabio D’Innocenzo)

Il filo invisibile (Marco Simon Puccioni)

Il materiale emotivo (Ettore Scola, Ivo Milazzo, Furio Scarpelli)

La tana (Beatrice Baldacci)

Re Granchio (Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis, Tommaso Bertani, Carlo Lavagna)

Sceneggiatura

Ariaferma (Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella)

È stata la mano di Dio (Paolo Sorrentino)

Il silenzio grande (Andrea Ozza, Maurizio De Giovanni, Alessandro Gassmann)

L’Arminuta (Monica Zappelli, Donatella Di Pietrantonio)

Nostalgia, Qui rido io (Mario Martone, Ippolita di Majo)

Attrice Protagonista

Claudia Gerini (Mancino naturale)

Aurora Giovinazzo (Freaks Out)

Miriam Leone (Diabolik)

Benedetta Porcaroli (La scuola cattolica, L’ombra del giorno)

Teresa Saponangelo (È stata la mano di Dio)

Kasia Smutniak (3/19)

Attore Protagonista

Andrea Carpenzano (Calcinculo, Lovely boy)

Pierfrancesco Favino (Nostalgia)

Massimiliano Gallo (Il silenzio grande)

Elio Germano (America Latina)

Silvio Orlando (Ariaferma - Il bambino nascosto)

Toni Servillo (Ariaferma, Qui rido io)

Attrice non protagonista

Marina Confalone (Il silenzio grande)

Anna Ferraioli Ravel (I fratelli De Filippo)

Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

Luisa Ranieri (È stata la mano di Dio)

Vanessa Scalera (L’arminuta)

Attore non protagonista

Mario Autore, Domenico Pinelli (I fratelli De Filippo)

Pietro Castellitto (Freaks Out)

Francesco Di Leva, Tommaso Ragno (Nostalgia)

Fabrizio Ferracane (Ariaferma - L’Arminuta - Una femmina)

Lino Musella (Il bambino nascosto - L’ombra del giorno - Qui rido io)

Attrice Commedia

Sonia Bergamasco (Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto)

Miriam Leone (Corro da te)

Rosa Palasciano (Giulia)

Barbara Ronchi (Settembre)

Greta Scarano (La cena perfetta)

Attore Commedia

Fabrizio Bentivoglio (Settembre)

Salvatore Esoosito (La cena perfetta)

Pierfrancesco Favino(corro da te)

Gianfelice Imparato (Querido Fidel)

Francesco Scianna, Filippo Timi (Il filo invisibile)

Fotografia

Francesca Amitrano (Diabolik)

Luca Bigazzi (Ariaferma)

Paolo Carnera (Leonora addio, Nostalgia)

Daria D'Antonio (È stata la mano di Dio)

Michele D'Attanasio (Freaks out)

Scenografia

Isabella Angelini(L’ombra del giorno)

Carmine Guarino (È stata la mano di Dio)

Noemi Marchica (Diabolik)

Giancarlo Muselli, Carlo Rescingo (Qui rido io)

Massimiliano Sturiale (Freaks out - Il materiale emotivo)

Costumi

Ginevra De Carolis (Diabolik)

Maurizio Millenotti (I fratelli De Filippo)

Mary Montalto (Freaks out)

Ursula Patzak (Qui rido io)

Mariano Tufano (È stata la mano di Dio)

Montaggio

Carlotta Cristiani (Ariaferma)Francesco Di Stefano (Freaks out)

Federico Maria Maneschi (Diabolik)

Jacopo Quadri (Nostalgia - Qui rido io)

Cristiano Travaglioli (È stata la mano di Dio )

Sonoro

Diabolik

È stata la mano di Dio

Il Buco

Nostalgia

Qui rido io

Casting Director

Sara Casani (Settembre)

Alessandra Cutolo (Ariaferma)

Paola Rota, Raffaele Di Florio (Nostalgia - Qui rido io)

Annamaria Sambucco, Massimo Apolloni (È stata la mano di Dio)

Francesco Vedovati (Freaks out)

Colonna Sonora

Michele Braga, Gabriele Mainetti (Freaks out)

Lele Marchitelli (È stata la mano di Dio)

Pivio e Aldo De Scalzi (Diabolik - Il silenzio grande)

Pasquale Scialò (Ariaferma)

Migliore canzone

Sei tu - MusicaFabrizio Mobrici e Roberto Cardelli, testo Fabrizio Moro

interpretata da Fabrizio Moro (Ghiaccio)

Sulle nuvole - Musica, testi e interpretata da Tommaso Paradiso (Sulle nuvole)

La profondità degli abissi - Musica, testi e interpretazione di Manuel Agnelli (Diabolik)

Nei tuoi occhi - Musica Francesca Michielin, Andrea Farru, testi e interpretazione Francesca Michielin (Marilyn ha gli occhi neri)

Just You - Musica e testi Giuliano Taviani, Carmelo Travia

interpretata da Marianna Travia (L’Arminuta)