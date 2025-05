Festival di Cannes 2025, desideri e previsioni per la Palma d'Oro: la nostra pagella completa dei Film in Concorso

News Cinema

In attesa di scoprire il palmarès che verrà assegnato dalla Giuria Internazionale, ecco i voti dei nostri inviati Mauro Donzelli e Federico Gironi ai film del Concorso di Cannes 2025, la Palma d'oro che vorrebbero e quella che prevedono sarà.

Chi vincerà la Palma d'Oro per il Miglior Film al Festival di Cannes 2025Festival di Cannes 2025?.

In attesa di scoprire quale sarà il Palmarès deciso dalla Giuria Internazionale presieduta da Juliette Binoche, qui di seguito vi riportiamo il pagellino completo di tutti i film del concorso di questa 78esima edizione del festival, coi i voti (da 1 a 5) assegnati dai nostri inviati Mauro Donzelli e Federico Gironi. Linkata al titolo del film trovate la relativa recensione.

Sotto al pagellino, i desideri e le previsioni di Donzelli e Gironi sulla Palma d'Oro 2025.

I Film a Cannes 2025 in concorso per la Palma d'Oro: ecco il nostro pagellino completo

La Palma d'Oro del Festival di Cannes 2025: desideri e previsioni

Mauro Donzelli: vorrebbe vincesse The Secret Agent; per lui vincerà Un simple accident

Federico Gironi: vorrebbe vincesse The Secret Agent; per lui vincerà Un simple accident