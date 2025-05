Nouvelle Vague, la recensione del film di Richard Linklater in concorso al Festival di Cannes 2025

Il regista americano ricostruisce con grazia e leggerezza di toni, senza ostentare nulla, la realizzazione di uno dei più grandi film della storia, Fino all'ultimo respiro. La recensione di Nouvelle Vague di Federico Gironi.

Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol e Suzanne Schiffman siedono l’uno a fianco all’altro nel buio di un cinema. Finisce il film, si scambiano commenti, al piccolo party che si tiene subito dopo, a casa del produttore, Godard, che è Godard, si aggira lamentandosi di non essere ancora riuscito a girare il suo primo film, demolisce quello che ha appena visto con due frasi secche davanti al padrone di casa. Quel padrone di casa, che è Georges de Beauregard, sarà quello che finanzierà Godard e permetterà la realizzazione di quello che è diventato uno dei film più belli e influenti di tutta la storia del cinema: Fino all’ultimo respiro.

Comincia così Nouvelle Vague, che di quel formidabile esordio godardiano è la cronaca della genesi, delle riprese, perfino (brevemente) del montaggio. Comincia così e prosegue con la proiezione a Cannes di I 400 colpi, con la visita di Roberto Rossellini alla redazione dei Cahiers du cinéma, dove ci sono tutti: Jacques Doniol-Valcroze, Rivette, Rohmer, Resnais, Varda, Jacques Rozier e gli altri. E poi arriviamo a Belmondo, a Jean Seberg, al primo ciak di quel film che, sotto la guida erratica, umorale, misteriosa, anarchica e disordinata, a volte perfino divertita di Godard, ha ridefinito le regole del cinema.

Richard Linklater, che è un regista di grande intelligenza, non ha pensato nemmeno per un istante, Nouvelle Vague, di mettersi al livello del genio che racconta, dei tanti grandissimi nomi che appaiono nel suo film e che sono tutti interpretati da attori bravi e somigliantissimi (all’inizio, nei primissimi minuti, si teme l’effetto Bagaglino, che è però rapidissimamente scongiurato). Non ha nemmeno, Linklater, la voglia e l’arroganza di mettersi a fare il cinefilo pensoso, l’autore altezzoso, quello che oltre a una storia vuole mettere sullo schermo una teoria, un rispecchiamento, una parafrasi ideologica. No, Nouvelle Vague racconta una storia, e la racconta nel migliore dei modi possibili: senza tirarsela, con efficacia, con una semplicità che è sintomo di capacità, e non di inadeguatezza.

Poi certo, Nouvelle Vague è girato in quello stesso bianco e nero dei capolavori che racconta, e Linklater - sempre con una discrezione che indica la consapevolezza di non dover dimostrare niente a nessuno - infila spesso e volentieri nel suo film delle piccole citazioni visive. E nel racconto delle giornate di riprese, nella replica di scene entrate di prepotenza nella storia del cinema, c’è una mimesi che è tanto necessaria quanto affettuosa.

Il merito più grande di Linklater, però, è quello di aver donato a Nouvelle Vague una grande leggerezza, una giocosa spensieratezza. Che sono fondamentali, mi permetto di credere, per fare cinema e per ogni approccio creativo, perché diventano da sole grande libertà mentale e intellettuale. Raccontati da Linklater, i giganti della nouvelle vague francese sono amici che ridono, si prendono in giro, e così facendo si supportano a vicenda. E lo stesso Godard, che Linklater racconta per quello che era - un genio, un visionario, e un uomo difficile - senza fare sconti né al contrario farne il santino, mostra nel film anche il suo lato più leggero, ironico, umoristico. Capace, in certi momenti, di non prendersi troppo sul serio e di farsi prendere in giro dai suoi attori e della sua troupe senza però mai dimenticare la serietà dell'obiettivo che si era posto. Senza dimenticare nemmeno che c’è della gioia nella fatica di fare un film, e che anche chi ha l’ego di Godard può permettersi di sorridere e far sorridere.

E allora ecco che Nouvelle Vague non è solo l’omaggio a un capolavoro e a un genio; un’altra lettera d’amore al cinema; un film che potrebbe e dovrebbe ispirare tanti giovani aspiranti registi. È anche il film che ricorda a tutti noi magari il cinema non lo facciamo, ma che lo vediamo e ne parliamo per passione o professione, che ci si può rapportare ai capolavori con leggerezza e semplicità, e non solo con aria pensosa e letture ardite e profonde. Il capolavoro non se avrà a male, fidatevi. Tutt'altro.