Eddington, la recensione del film Ari Astar con Joaquin Phoenix in concorso al Festival di Cannes 2025

Il semplicistico e superficiale diorama dell'America trumpiana secondo Ari Aster. La recensione di Eddington di Federico Gironi.

Ari Aster, ma io e te, che se dovemo di’?

Passano gli anni, passano i film, ma il cinema di questo acclamato regista americano, bandiera della A24 e di tutto ciò che rappresenta (e non lo intendo troppo come un motivo di vanto), continua a sembrarmi fasullo, superficiale, banale. Al contrario, Aster è invece chiaramente convinto di avere delle cose da dire importanti e pregnanti, che dice con uno stile sempre più definito nella direzione del genere che si mescola con l’ironia un po’ sprezzante di chi si sente intelligentissimo che si mescola con la voglia di mettere sullo schermo un cinema in qualche modo notevole e innovativo.

E se nel precedente, compiaciutissimo Beau ha paura si era dedicato a una sorta di grottesca e dilatata seduta di autoanalisi, qui le sue ambizioni non sono affatto minori, giacché dalla psicopatologia di un personaggio qui passa a trattare quella di un’intera nazione, la sua, e della società americana.

In questo senso, la sperduta cittadina di Eddington nel New Mexico è ovviamente sineddoche di tutti gli Stati Uniti, e che la storia si svolga nel 2020, in piena pandemia, e i primi screzi tra i personaggi riguardino l’uso delle mascherine e del distanziamento è altrettanto ovviamente in virtù del fatto che il Covid è stato il turbocompressore che ha spinto ai limiti il funzionamento sociale e psicologico delle persone nel mondo intero.

A Eddington, in Eddington, c’è uno sceriffo sposato con una donna che tanto bene con la testa non sta: lui e la madre della donna (complottista) danno la colpa al sindaco, sostengono che anni addietro lui le abbia causato un trauma, ma forse le cose non stanno così. Fatto sta che tra le due autorità non corre buon sangue, la questione mascherine è il pretesto per una lite, perché lo sceriffo si candidi anche lui come sindaco alle imminenti elezioni, il tutto mentre c’è da chiudere un accordo con una grande azienda del tech che vuole aprire un impianto da quelle parti, mentre il caso George Floyd fa mettere in testa ai Gen Z locali che anche loro devono manifestare e diventare ultra woke (ma i veri motivi sono ben altri, c’entrano gelosie sentimentali tra ventenni), mentre la comunicazione pubblica e privata passa tutta per gli schermi dei telefonini e post e reel e ogni cosa social.

Il punto non è che viviamo in tempi in cui la cronaca sorpassa a destra la finzione, che l’America di Trump possa essere per nulla affatto meno grottesca, caricaturale e fuori di testa di quella di Eddington. Il punto è che nel suo film Aster ha l’atteggiamento di superiorità di chi la sa lunghissima, nella capacità di raccontare quegli aspetti, gli aspetti più clamorosamente iperbolici del nostro presente, e fare del suo film una sorta di diorama dei picchiatelli americani di destra e di sinistra, mentre quello che fa realmente è spiattellare tutto questo con una superficialità che lascia basiti, e che è con tutta evidenza figlia della necessità di letteralismo del suo pubblico di riferimento.

Eddington racconta l’America che per ignoranza o disperazione sociale crede ai complotti sul covid o sulla pedofilia delle elite; che cavalca la gigantesca ondata della woke culture per posizionamento, moda o semplice opportunismo; che è lobotomizzata dai social e dal loro abuso; che ha in casa arsenali; che ha una politica e un atteggiamento nei confronti della cosa pubblica tutt’altro che trasparente; che vede il suo tessuto sociale disfarsi e lasciare spazio che solo la violenza può riempire. Ok bene, ma davvero c’era bisogno? C’era bisogno di farlo così, senza livelli o strati di lettura, senza strutturazione di un pensiero critico, semplicemente facendo del sarcasmo e della satira facilissima, buttandola poi in caciara con una serie di scontri a fuoco tanto pirotecnici quanto, in fin dei conti, insensati?

La parabola interessante sarebbe dovuta essere quella dello sceriffo interpretato da Joaquin Phoenix, le cui fragilità emergono sempre di più nel clima di escalation della tensione che si respira in Eddington, e che poi, nel suo perdere la testa, potrebbe essere considerato da certi punti di vista un moderno Travis Bickle. Ma della complessità e della dolenza di Travis, questo sceriffo non ne ha nemmeno una briciola, con tutti gli sforzi di Phoenix, che mette nel personaggio sé stesso ma anche il Beau del film precedente.

E tuttavia, è chiaro che Ari Aster si piace tantissimo, ha un’altissima considerazione di sé (meno dei suoi spettatori, sembrerebbe), e si sente una sorta di cugino Coen Millennial che parla alla Gen Z e che mira a decostruire e ricostruire al tempo stesso la tradizionale forma e struttura del film così come lo intendiamo riducendolo a una sorta di lunghissimo meme visuale.

A me Eddington, al contrario, sembra un film banale, senza livelli, con qualche scena riuscita utile soprattutto da rigiocarsi sui reel, molto compiaciuto e slabbrato.

Meglio dell’insopportabile Beau ha paura, magari a tratti vagamente divertente, però insomma: Ari Aster, ma io e te, che se dovemo di’?