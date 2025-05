The Mastermind, la recensione del film di Kelly Reichardt in concorso al Festival di Cannes 2025

La regista americana, con protagonista Josh O'Connor, sembra raccontare una bizzarra storia di rapina per poi far perdere il suo personaggio e i suoi spettatori in una deriva solitaria che ha il sapore della sconfitta di una generazione. La recensione di The Mastermind di Federico Gironi.

C’è dell’ironia nel titolo scelto da Kelly Reichardt. Perché sì, certo, J.B. - il personaggio interpretato da Josh O’Connor, inconcludente padre di famiglia, figlio di un giudice - è il cervello dietro al furto di quattro opere d’arte sottratte al museo della sua cittadina: ma non è che questo cervello abbia poi ragionato così bene sui dettagli, i rischi e le conseguenze di questa sua azione.

Va a finire infatti che uno dei due amici con cui ha realizzato il colpo si fa beccare pochi giorni dopo per rapina, e spiffera subito i nomi dei suoi complici; in più, pesci più grossi di lui gli sottraggono i quadri, ed è un po’ qui che The Mastermind prende davvero il via.

Non è un film di rapina, quello della regista americana. Forse non immediato né facilissimo capire che film sia –The Mastermind appare sfocato e vagabondo nei suoi intenti così come è il suo protagonista – ma di certo non è un film di rapina. La rapina c’è, è raccontata con toni da commedia deadpan: ma, come detto, il vero film inizia dopo, quando J.B. lascia la sua città si dà alla latitanza, facendo tappa prima da alcuni altri amici, e poi passando di città in città e di casa in casa. E siccome siamo negli Stati Uniti del 1970, in cui l’onda gioiosa della Summer of Love sta già scemando, e le proteste contro la guerra in Vietnam impazzano, e tutta una generazione sta iniziando a vivere nascosta (da sé stessa come dalla leva), ecco che la fuga solitaria di J.B., e il suo esito che non è caso rivelare, sono chiaramente da mettere in parallelo con le vicende collettive che in qualche strano modo comunque questo personaggio incrocia.

Film di forma più che di sostanza, di silenzi più che di parole, di azioni più che di riflessioni, The Mastermind non è affatto privo di fascino. Ha un andamento insolito e dilatato, e fa un punto d’orgoglio di una certa misteriosa indeterminatezza: tanto nelle azioni del suo protagonista quando in una fotografia sgranata e in una messa in scena ovattata. Anche per questo, forse, O’Connor sembra replicare un po’, nelle movenze come nelle espressioni, il personaggio interpretato in La Chimera, e speriamo che questa non diventi per lui – che è bravo, e andrebbe sfruttato anche diversamente – una sorta di maniera.

Il modello primigenio, però, è chiaramente quello di certi antieroi della New Hollywood, dei personaggi dei film più crepuscolari di quel periodo e di quel movimento (penso soprattutto a Jerry Schatzberg) che la Reichardt cita in maniera piuttosto implicita, senza però riuscire a replicarne – passati cinquant’anni – le energie, il tumulto, le atmosfere, rimanendo attaccata a un solo sentimento: quello della sconfitta .

E però, se è vero che Kelly Reichardt tiene perfettamente il suo film lungo un crinale che divide un’ironia sempre un po’ amara da un senso latente (ma sempre più) evidente di malinconia e di fine di un'era, e nonostante si apprezzino le sue composizioni visive e la messa in scena, sfugge un po’ il senso dell’operazione. Perché imitare oggi la New Hollywood senza aggiornarla è un po' sterile, e se tutto è davvero si limita alla questione della débâcle di una generazione, una generazione che si voleva ribellare al Sistema e forse lo ha fatto anche nei modi sbagliati, beh: qualche dubbio su questa posizione ideologica, sociale e politica , e quindi anche sul film tutto, sorge. Perché che quella sia stata una sconfitta, è chiaro; che quelle che racconta Reichardt siano state le ragioni, è tutto da vedere.