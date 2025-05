Jeunes Mères: la recensione del toccante dramma dei fratelli Dardenne

Presentato in chiusura del Festival di Cannes dove sono di casa il nuovo dramma sociale dei fratelli Dardenne. Cinque adolescenti alle prese con una maternità recepita nelle maniere più differenti, con in comune una condizione sociale difficile. La recensione di Mauro Donzelli di Jeunes Mères.

Era un altro secolo, quando i fratelli Dardenne fecero irruzione sul grande palcoscenico, vincendo con Rosetta la prima di due Palme d’oro al Festival di Cannes. Poi ci sono tornati sempre, ancorati a una routine che li ha portati a riproporre uno stile e un’idea di cinema perennemente uguale a sé stessi. Era un mondo diverso, le Torri gemelle erano ancora in piedi, mentre ora, un quarto di secolo dopo. tutto è cambiato. Tranne loro, baluardi estremi di un cinema sociale in cui sono affiancati probabilmente solo da Ken Loach. Stessa pasta e stessa (nobile) cocciutaggine politica.

Jean-Pierre e Luc Dardenne hanno raccontato giovani e genitori alle prese con la disperata lotta per la sopravvivenza, mantenendo come stella polare il tentativo di dare un futuro diverso ai figli, ma da alcuni anni questo immobilismo non ha giovato a film sempre più consumati dall’abitudine. In Jeunes Mères alimentano il consueto ritmo fluido di narrazione, con la camera addosso ai personaggi, seguendo in maniera alternata cinque madri adolescenti alle prese con una novità che cambia la vita. Allargano un po’ lo sguardo, e quindi la macchina da presa, lasciano respiro a differenti dinamiche che affrontano i vari possibili scenari in caso di gravidanza se si hanno 15 o 17 anni.

C’è chi opta subito per l’adozione, chi è ancora incinta e sogna di condividerlo solo se il compagno lo vorrà come lei, o chi non ha abortito solo perché la madre, più che diventare nonna voleva ridiventare un’altra volta madre. Con il consueto lavoro di ricerca e verosimiglianza, i fratelli Dardenne scelgono quasi solo volti e persone, non personaggi o attori di professione. E il loro iper cinetico seguire le vite quotidiane delle cinque ragazze, che ruotano intorno a un istituto per giovane madri, si fa sempre più trascinante. Ci catturano in una spirale di ansia e sollievo, alternati e mai definitivi, con cui seguiamo le sorti di queste giovani a cui è impossibile non affezionarsi.

Sono alle prese con il primo momento cruciale di scelta della loro vita, un bivio in cui trovare le forze, anche grazie all’assistenza della sanità belga, per costruire una vita migliore per sé stesse e per i propri figli. Più luminoso e aperto alla speranza del consueto, il film permette ai Dardenne ritrovano uno slancio e un’energia anche solo con piccole variazioni, mantenendo il loro proverbiale talento naturalistico. Come non commuoversi, poi, quando in un contesto socialmente povero, anche di stimoli, la nota di speranza sul futuro è dato dalla cultura, dalla musica e dalla poesia. Da quella bellezza troppe volte ritenuta superflua, ma che si fa contagioso collante e sprone per fondare una nuova famiglia.

Un inno alla vita che appare ancora più potente, e toccante, a pochi mesi dalla morte proprio di Rosetta, l’attrice Émilie Dequenne, giovane ragazza, la prima di tante raccontate nella loro carriera, con le sue guance rosse diventata emblema per le lotte sociali e per una vita migliore.