Romería: la recensione del film in concorso al Festival di Cannes 2025

Anche quest'anno, immancabile, è arrivato il film da festival in purezza del concorso: quello diretto dalla catalana Carla Simón, già vincitrice di una Berlinale col suo film precedente. La recensione di Romería di Federico Gironi.

Ogni festival che si rispetti ha in concorso almeno un film da festival in purezza, ovvero uno dei quei film spesso firmati da nomi non di primissimo piano che assommano dentro loro stessi tutte le retoriche, le affettazioni, gli sdilinquimenti e i “mamma guarda sono un artista” del cinema cosiddetto d’autore.

Al Festival di Cannes 2025, quel film è stato Romería, della regista catalana Carla Simón. La quale decide - legittimamente, ci mancherebbe altro - di raccontare una storia che è la sua, e che quindi in qualche modo porta con sé, per gente maligna come evidentemente sono io, anche lo spettro del ricatto morale.

La storia, comunque sia, è quella di Martina, una diciottenne cresciuta da una zia a Barcellona che, nel 2005, arriva a Vigo per ottenere un documento, quello che certifica il suo essere figlia biologica del padre biologico (morto di AIDS anni prima così come la madre). E lì, sulla costa galiziana, incontra la famiglia di questo padre che è stato eroinomane, una famiglia ricca e borghese che ha sempre vissuto - i nonni della ragazza soprattutto - non solo il dolore ma anche la vergogna per quella vita e quella malattia.

La voce narrante della protagonista che legge i diari della madre si sovrappone alle immagini digitali del mare, dei gabbiani, delle barche, della costa e delle isole di quel luogo indubbiamente notevole che Martina riprende con la sua videocamera: è questo il modo in cui Simón ci fa entrare nel suo film. E, data l’identificazione con la sua protagonista, lo stile un po’ lezioso e tendente al poetico che caratterizzano quelle riprese è in qualche modo lo stesso con cui la regista riprende le vicende di Martina - ovviamente bellina e con quel tocco di gattamortismo che non guasta mai - alle prese con questa famiglia a cui è legata dal sangue (il suo, forse, infetto) ma nella quale si sente in qualche modo anche un organismo alieno, che galleggia sospinto dalla corrente degli eventi e dalle parole gentili e a volte involontariamente crudeli che zii, cugini e nonni le rivolgono, e che gettano nuove e un po’ sconcertanti luci sulla storia di suo padre e di sua madre.





Questo realismo languido e dolente, spesso sottolineato da una partitura d’archi perfettamente in linea con lo stile delle immagini, spicca felinamente - è proprio il caso di dirlo, perché c’entra un gatto - un balzo verso un altro realismo, quasi magico, grazie al quale Martina si trova faccia a faccia con i suoi genitori e inizia a vivere - letteralmente, perché è proprio lei, ovvero Llúcia Garcia, l’attrice che la interpreta, a diventare sua madre - un lungo flashback sulle vicende dei genitori (lì dove nei panni del padre c’è un cugino che evidentemente la attrae, interpretato da tale ​​Mitch, musicista e attore). In quella lunga parentesi (contraddistinta soprattutto dall’estetizzante esibizione dei corpi integralmente nudi di quei giovani attori) ecco allora gli entusiasmi, lo spaccio, la dipendenza della giovane coppia, fino a una scena di danza coreografata sulle note di “Bailaré sobre tu tumba” della band spagnola Siniestro Total nella quale Simón simbolizza l’epidemia di AIDS che negli anni Ottanta falcidiò una generazione di giovani spagnoli.

Ricatto morale implicito, si diceva: nel senso che è un po’ difficile dismettere in questa maniera un film che racconta una vicenda così personale e chiaramente così sentita come quella di Carla Simón e della sua Martina. E però, al cinema come nella letteratura, e nell’arte in generale, non basta una biografia reale, magari costellata di dolori e traumi, o comunque di eventi notevoli, perché l’opera che la racconta abbia valori artististici e estetici, oltre che di contenuto.

Certo, è poi probabile che un suo pubblico Romería l’abbia: quel pubblico che si fa infastidire e distanziare meno di me da quella certa retorica d’autore e festivaliera che per me è una zavorra difficilmente sopportabile. Il fatto che invece sia un film sospirante e fané, non certo in modo positivo - temo invece sia un difetto generalmente oggettivo.