Sentimental Value: la recensione del film di Joachim Trier in concorso al Festival di Cannes 2025

Dopo La persona peggiore del mondo, il regista norvegese torna con un melodramma familiare in cui il cinema gioca un ruolo fondamentale. Ma il cast è la cosa migliore di tutte. La recensione di Sentimental Value di Federico Gironi.

È la storia di tante cose, Sentimental value. La storia di una casa, di una famiglia, del rapporto tra due sorelle, e di quello tra un padre e una figlia. E quindi, al tempo stesso, evidentemente di una cosa sola.

È anche un film che parla del cinema, e della recitazione, e di come questi possano fungere da terapia, poiché i due veri protagonisti, padre e figlia, ovvero Stellan Skarsgård e Renate Reinsve, che hanno tra loro ruggini e non detti e un amore che non passa tra le maglie dei risentimenti e dei silenzi, di mestiere fanno il regista e l’attrice.

Lui, Gustav, aveva abbandonato la famiglia tanti anni prima, non fa un film da 15 anni, e ha scritto un copione per la figlia che potrebbe essere il suo capolavoro. Lei, Nora, che fa teatro e pure le serie, e che ha problemi di insicurezza (fenomenale una scena iniziale in cui le prende il panico da palcoscenico la sera di una prima importantissima), nemmeno lo vuole leggere.

Si sono rivisti in occasione del funerale della mamma di Nora, la ex moglie di Gustav e da allora, da quando Gustav ha deciso di rimanere a Oslo, per il famiglia ma anche per il film, le cose tra i due non sono facili. E si complicano quando Gustav affida il ruolo da protagonista che aveva pensato per Nora a una giovane attrice americana, interpretata da Elle Fanning.

Melodramma familiare in tipico stile scandinavo, popolato inevitabilmente da fantasmi bergmaniani, questo nuovo film di Joachim Trier, il primo del successo internazionale di La persona peggiore del mondo, è un film in cui il regista norvegese, assieme al fedele sceneggiatore Eskil Vogt, alza chiaramente l’asticella delle ambizioni, nella struttura come nel racconto, con risultati ambivalenti. Parte molto forte, chiude in maniera molto intensa, ma lungo il cammino Trier si concede un po’ troppo, calca la mano sulle allegorie (la casa, le sue trasformazioni, le sue ristrutturazioni) così come sui sentimenti, lasciando che un certo compiacimento trapeli nel mettere in scena - sempre con grande eleganza formale, forse troppa, e di qui una certa artificiosità - i drammi interiori dei suoi protagonisti.

Dalla sua, c’è da dire, ha il cast. Tutto il cast ovviamente, anche se il film è di Skarsgård e Reinsve, che sono bravissimi entrambi e al servizio di personaggi scritti molto bene.

Gustav, il personaggio dello svedese, in fin dei conti il vero protagonista del film, non è solo un padre che, dopo anni di assenze e mancanze, prova con metodi goffi e ruvidi a ricostruire un rapporto con le figlie, trovandosi di fronte a una (la Agnes di Inga Ibsdotter Lilleaas) che è più malleabile e aperta, e a un’altra, Nora, che invece è carica di rancore e rabbia. È, anche, un uomo che ha dedicato al cinema tutta la sua vita, e che attraverso il cinema cerca di raddrizzarla. Il problema non è solo la scarsa collaborazione che trova in Nora, ma anche, in qualche modo, il fatto che il cinema non è più quello di una volta: ma che Trier lo racconti determinato a fare un film alle sue condizioni è una dichiarazione quasi ideologica, verrebbe da pensare. Al tempo stesso anche il fatto che Nora sia un’attrice, oltre a rappresentare un sintomo del legame negato col genitore, è leggibile volendo come il simbolo di una persona che, nel corso di una vita complessa, ha faticato a trovare un ruolo, un volto, un’identità.

In tutto questo spicca la generosità con la quale Elle Fanning si presta a un ruolo non tanto minore, quanto che mostra una certa quale inadeguatezza, e soprattutto a un confronto attoriale con gli altri interpreti che appare del tutto impari (e non solo per esigenze di copione).

Se solo Trier avesse dato un po’ più di compattezza al suo film, e si fosse concesso un po’ meno di quell’affettazione che ogni tanto traspare, la forza innegabile dei suoi sentimenti e della sua malinconia, dei confronti tra le sorelle e tra padre e figlie, sarebbe risultata ancora più potente e trascinante. Invece, ogni tanto, forma e qualche eccesso di racconto mettono un po’ la sordina. Peccato.