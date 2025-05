Dossier 137, la recensione del film di Dominik Moll in concorso al Festival di Cannes 2025

A partire da fatti realmente accaduti, Moll delinea un thriller giudiziario di rara precisione che, sotto a questa veste, parla in maniera nitida della complessità del presente. La recensione di Dossier 137 di Federico Gironi.

Dicembre 2018: la protesta dei gilet gialli sta infiammando la Francia. Nel corso di una grande manifestazione a Parigi, un ragazzo viene colpito al capo da un proiettile di gomma che gli frattura il cranio e gli provoca gravi lesioni permanenti. A indagare sull’accaduto c’è Stéphanie, investigatrice degli affari interni della polizia francese, che si ritrova di fronte un caso che forse non è più complesso del previsto, ma che Dominik Moll, partendo da fatti realmente accaduti, tratta in maniera esemplare per raccontare la complessità politica e morale della realtà contemporanea, e quella tendenza alla semplificazione che è la reazione più comune alla complessità stessa.

La storia raccontata in Dossier 137, infatti, non riguarda solo l’indagine del personaggio di Léa Drucker, impeccabile in ogni sfumatura. Quello di Moll non è (solo) un film di denuncia sugli abusi della polizia, quelli che spesso solo al centro di polemiche che affollano la nostra cronaca e che portano alla sacrosanta richiesta di codici identificativi. Certo, il figlio di Stéphanie chiede alla madre perché tutti odino la polizia, il perché dell’acronimo ACAB, e lei non è del tutto in grado di darle una risposta: ma Moll non è mai partigiano o manicheo, in questo film, pur senza mai dimenticare che di fronte a certi gesti, come quello di sparare a un ragazzo che non aveva compiuto nessun atto di violenza o di provocazione, esistono dei torti e delle ragioni indiscutibili.

In questo che nella sua essenza superficiale è un thriller giudiziario gestito impeccabilmente nei tempi e nei modi, con una precisione di immagini e parole davvero esemplare, la questione è appunto più complessa.

Stéphanie è poliziotta, il suo ex anche, e però è una poliziotta che indaga sui poliziotti. In più, il ragazzo che è rimasto vittima del proiettile di gomma sparato non si sa da chi e non si sa perché, viene dalla sua stessa cittadina natale, nella provincia fuori da Parigi e dalle sue banlieue. Viene addirittura fuori che la madre del ragazzo e la madre di Stéphanie si conoscono. E però, ancora una volta, Dossier 137, che non è solo un film sull’indagine di Stéphanie, non è nemmeno solo un film sui suoi possibili bias, che pure sono al centro di un bel monologo della Drucker sul finire del film, quando a Stéphanie sollevano questioni sulla tenuta deontologica del suo operato.

In un film che mostra come le curve da stadio dell’opinionismo del presente siano fallimentari in maniera deprimente (giacché non tutti i cops sono bastards, e non tutti i gilet gialli sono casseur anarchici che vogliono dichiarare guerra allo stato, giusto per fare due facili esempi), la Stéphanie di Léa Drukner si ritrova stretta tra fronti contrapposti e costretta a fare i conti con le varie soglie della sua identità, del suo agire morale, della sua stessa idea del mondo. Un mondo che, ancora, è complicato e pieno di sfumature, e se da un lato esiste e deve esistere una divisione chiara tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, dall’altro non bastano tutte le immagini del mondo, i filmati delle telecamere di sorveglianza o dei telefonini, o tutte le parole dei mille verbali e documenti che affollano film, per definirlo in maniera nitida.

La tentazione - e la mossa di sceneggiatura di Moll in questo senso è semplice e geniale assieme - sarebbe quella di annegare la propria attenzione nei reel coi gattini, e mandare a ramengo mondo e ragionamenti. Stéphanie rimane invece un essere umano pensante e disposta a fare i conti con le sfumature delle cose, a ragionare in maniera analogica e non binaria. A fare i conti con i suoi limiti, perfino. Non è mica poco.