Alpha: la recensione del film di Julia Ducournau in concorso al Festival di Cannes 2025

Dopo la Palma d'oro di Titane, Julia Ducournau torna con un nuovo film. La recensione di Alpha di Federico Gironi.

Di Titane continuo a pensare tutto il male possibile, ed è stato quindi con una sana e buona dose di pregiudizio che sono entrato in sala per vedere il nuovo film della regista premiata con una inspiegabile (se non con criteri che non hanno granché a fare col cinema in sé) Palma d’oro. E invece, passo dopo passo, compresi alcuni passi falsi, Julia Ducournau mi ha fatto abbassare la guardia prima, e dimostrato poi che, al netto di quello che per me rimane un film sbagliato, è una regista capace, e non solo furba.

Alpha è un film complesso e a lungo misterioso, che sembra voler raccontare una storia per poi invece rivelare che gliene interessa un’altra, e poi un’altra ancora, e che alla fine dimostra che in realtà il disegno era coerente fin dall’inizio. È un film che pare voler stupire visamente nella maniera fintamente provocatoria e fine a sé stessa di Titane, e che invece - anche se a un po’ di fighetteria e di patinato Ducournau potrebbe ancora rinunciare - finisce con l’essere capace di mettere sullo schermo inquadrature e immagini di grande impatto.

Siccome il futuro distopico è abusato, Ducournau distopizza il passato. Siamo nel 1990 (lo capiamo da un calendario che si vede attaccato a un muro in una scena), e quel 1990 è piagato da un virus che si trasmette per via ematica o sessuale, e che rende progressivamente i corpi degli ammalati letteralmente di pietra, finendo per condurli alla morte tramutandoli in statue perversamente affascinanti. Facile capire che quel virus senza nome è una metafora dell’AIDS, e non a caso in Alpha c’entra anche la tossicodipendenza. Ma bisogna andare per gradi.

Alpha (la giovane Mélissa Boros) è il nome di una ragazza di 13 anni che, all’inizio del film , incontriamo sballata di chissà cosa a una festa, mentre un compagno di baldoria le sta tatuando con metodi improvvisati una A sulla spalla. Una volta a casa, la mamma l’aiuta con fastido e pazienza a smaltire alcool e sostanze; ma quando la donna (Golshifteh Farahani), che peraltro è un medico, scopre quel tatuaggio, possibile veicolo d’infezione, si allarma non poco. La notte, Alpha la sente parlare con qualcuno: e quel qualcuno è Amir (Tahar Rahim), suo fratello, lo zio di Alpha che avevamo visto fugacemente in una primissima scena, eroinomane. Amir, dice la mamma a Alpha, deve rimanere a casa loro, dormire della stessa stanza della ragazza. Non è una decisione facile da comprendere, né per Alpha né per noi, ma alla fine - l’abbiamo detto - tutto avrà senso.

Il film di Julia Ducournau inizia seguendo da un lato le vicende di Alpha a scuola, esclusa e bullizzata per la possibile infezione, e dall’altro quelle di Amir, che prova a disintossicarsi, mentre il personaggio (senza nome) di Farahani li segue da lontano e li accudisce da vicino. Poi le vicende si complicano, si intrecciano dei piani temporali (ci sono scene che raccontano questi tre protagonisti quando Alpha ha 5 anni), molte scene sono caratterizzate da scelte misteriose, e possono sembrare arbitrarie stranezze e esibizioni di visionarietà e virtuosismo da parte della regista.

Ma passo dopo passo, emergono significati e collegamenti, e arriveremo a capire il perché di tutto: perché, ad esempio, Alpha - apparentemente vittima di un incubo - si rigira nel letto nello stesso identico modo in cui Amir, a terra vicino a lei, si contorce in preda all’astinenza; perché otto anni prima Amir aveva il virus, e nel presente del film ne appare guarito; perché la sorella di Amir è così testardamente devota al fratello, e perché perfino quando i test dimostrano che Alpha non è infetta, le sue ansie per la salute della figlia non si interrompono.

Soprattutto - ma in questo caso è un di più, non un obbligo - capiamo perché Ducournau è così ossessionata (e così brava nel farlo) da mettere in scena in legami tra questi suoi tre protagonisti. Sono quelli che raccontano l’amore del personaggio di Farahani per figlia, e per il fratello, e quelli che raccontano il rapporto tra nipote e zio, che da un inizio carico di più che comprensibile diffidenza diventa qualcosa di intenso e profondo, pur costellato dagli sprazzi d’irresponsabilità di Amir.

E siccome andare a svelare dove questo film finisce con l’andare a parare sarebbe davvero criminale, mi limito a dire che, nella sua seconda parte, Alpha è costellato da momenti in cui è capace di suscitare una commozione mai facile e terribilmente autentica, e di trasmettere una vitalità assai disperata ma al tempo stesso trascinante. E che dietro a tutto quanto, dietro il barocchismo, dietro la confusione, dietro ai falsi indizi, Alpha è un film che parla dell’amore di una donna per la sua famiglia.

Non sono i miei pregiudizi a parlare, se dico che Alpha è un film comunque non perfetto, con ancora una spruzzata di quel gratuito un po’ troppo cool e a affetto che ancora la sua autrice si porta appresso. E però è un film coraggioso, spesso spiazzante, decisamente emozionante. C’è poco da fare: Ducournau ha talento, e qui dimostra di saperlo usare. Nella regia, certo, ma anche nella scrittura (gli si perdonano alcuni personaggi secondari non indispensabili e poi un po’ abbandonati) e nella direzione degli attori: perché tutti e tre i protagonisti - Boros, ma soprattutto Farahani e Rahim - regalano interpretazioni di una intensità davvero non comune.