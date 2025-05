Woman and Child: la recensione del dramma dell'iraniano Saeed Roustayi in concorso a Cannes

Un ospedale e una scuola, una madre vedova e un figlio, una storia di ricerca della giustizia con il rischio di una vendetta a portata di mano. Toni retorici e già visti per il film dell'iraniano Saeed Roustayi in concorso a Cannes. La recensione di Mauro Donzelli.

La famiglia è una fonte di problemi, molto più che di strumenti per risolverli. Sembra sempre più questa la visione di Saeed Roustayi, autore iraniano che si è fatto conoscere per La legge di Tehran, un thriller piuttosto inusuale e interessante, per poi imboccare un filone sui mille obblighi e le incombenze che ricadono nel suo paese sui nuclei familiari, per numerosi che siano, specie sulle donne. Per la seconda volta in concorso a Cannes, dopo il sopravvalutato Leila e i suoi fratelli, e una conseguente condanna del “solito” regime liberticida che punisce con costanza il cinema iraniano, in Woman and Child ripropone una protagonista femminile e costruisce personaggi sottoposti a una ricaduta di cattiverie e ripicche senza fine.

Il cuore della storia è il personaggio della donna del titolo, una vedova di 45 anni di nome Mahnaz, che cresce sola una figlia e un figlio, mentre è impegnata come infermiera in un ospedale. Dopo i problemi con il governo, Roustay ha girato il film con l’accordo delle autorità, quindi adeguandosi a ritirarre le protagoniste con il velo, anche il quelle situazioni domestiche in cui è fuori discussione che accada nelle case degli iraniani. E per questo è stato criticato da alcuni autori indipendenti.

Mahnaz è circondata da parenti, acquisiti e di nascita, che sembrano provare sadico gusto nel complicare ancora di più la sua quotidianità. Non che lei sembri a fuoco, nelle scelte e nelle reazioni. A partire da una sottovalutazione della natura ribelle del figlio, che fa di tutto e per molte volte per venire cacciato da scuola, ottrenendo in cambio solo una protezione cieca da parte della madre. Se le dinamiche di famiglia sono specifiche di ogni cultura, il cinema iraniano da molti anni ce ne racconta uno spaccato abbastanza variegato, a partire da Farhadi, ma quello che colpisce in questo film è come, dietro a quello che sembra essere un tentativo di denuncia di un immutabile patriarcato che sottomette la libera espressione delle donne e del loro talento, ci venga proposta piuttosto una carrellata di personaggi sconclusionati, specie nelle loro scelte e al di là del sesso e del ruolo sociale. Un labirinto di azioni e reazioni, personaggi e obblighi che sarebbe difficile sintetizzare qui, ma anche vedendo il film non è che la sensazione sia differente da un certo irritato spaesamento.

È difficile provare empatia o un percorso che sia di qualche interesse e razionalità, in Woman and Child, in cui un tragico incidente dà poi il via a una parte conclusiva in cui sembra di vivere una soap opera patinata e malvagia, per quanto ogni scelta sembri fuori controllo. Se per il cinema iraniano contemporaneo la scelta morale è un dilemma cruciale, bivio in cui sottoporre a forte pressione protagonisti magari provenienti da classi sociali poco abbienti, qui sembra invece dato per scontato che la scelta sia semmai fra un diverso tipo di immoralità. Woman and Child è un film su una classe media in crisi, come detto ben prima identitaria che economica, e sulla resistenza sociale, la pulsione primaria di questa donna e di chi le vive intorno.