The History of Sound: la recensione del melodramma con Paul Mescal e Josh O'Connor

Due ricercatori alle prese con la passione per la musica popolare e una passione sfuggente nel corso dei decenni. Un affresco lungo gli Stati Uniti della prima metà del Novecento diretto da Oliver Hermanus con protagonisti Paul Mescal e Josh O'Connor. La recensione di Mauro Donzelli del film in concorso a Cannes 2025.

Una casa di legno in mezzo a un prato, tutto intorno la natura selvaggia. Una di quelle con il portico, un po’ di campagna e qualche animale per trarne di che vivere. Sembra un archetipo, il luogo di origine dei pionieri americani. È il contesto nel Kentucky, totalmente lontano da una cultura accademica e ufficiale, in cui nasce e cresce Lionel, cantante di talento cresciuto ascoltando il padre cantare canzoni proprio su quel portico che diventa studio di registrazione e di ascolto, e occasione per alimentare una passione naturale che gli permetterà di lasciare quel retroterra dalle scarse opportunità di futuro. Siamo nel 1917, proprio mentre gli Stati Uniti stanno entrando nella Prima guerra mondiale, quando il giovane, interpretato da Paul Mescal, lascia la fattoria di famiglia per frequentare il Boston Musica Conservatory.

Dalla ruralità del sud si spinge fino al cuore della prima colonizzazione dei padri pellegrini, in pieno New England. Occasione per confrontare il suo talento e le sue abilità da autodidatta con le sale di legno scricchiolante delle grandi università del paese. È lì che incontra una sera David (Josh O’Connor), studente di composizione musicale, che nello spazio di poche serate e incontri si arruola per la guerra. La loro è un’intesa che rimane ambigua per qualche momento, secondo la narrazione ellittica del sudafricano Oliver Hermanus. The History of Sound è il suo secondo film girato fuori dai suoi confini dopo Living (due candidature all’Oscar), remake di Vivere di Kurosawa. Ma dopo alcuni anni coincidenti con la fine della guerra, e il rientro a casa di Lionel, nel 1920 i due si ritroveranno, e la passione diventa esplicita e intensa, mentre i due trascorrono un inverno camminando fra le foreste e le isole della natura selvaggia del Maine, ancora più a nord, fino a pochi chilometri dal Canada.

Lo scopo di questo viaggio, almeno quello ufficiale, che ben si adatta ai momenti di costruzione della storia d’amore fra i due, è una spedizione di David per raccogliere le registrazioni di canzoni folk, cantate da locali, per preservarne la ricchezza e tramandarle alle future generazioni. È da una comune passione, per la musica, che la passione sentimentale cresce intensa fra Lionel e David, resa con applicazione dai talentosi (e molto in ascesa) Mescal e O’Connor. Ma è un altro (breve) capitolo in cui l’amore fra i due è vissuto nel presente, mentre presto diventa un costante richiamo e rimpianto, mentre la vita di ognuno prende una strada differente. È quella di Lionel che seguiamo più direttamente, mentre negli anni venti e trenta vive in varie città europee. Lo fa soffocando anche la sua sessualità, o meglio la trasforma in eterosessuale e quindi accettabile in pieno dalla società del tempo. Ma rimane continuo il ritorno a quei ricordi e a quei momenti, seppur brevi, vissuti con David.

The History of Sound è un melodramma in costume soffocato, proprio come il sentimento del protagonista, che passa buona parte della sua vita fra i rimpianti e la ricerca di una piena valutazione di quando quella relazione abbia impattato la sua vita. Ma gli anni passano, e non solo il ricordo non svanisce, ma sono i rimpianti a emergere sempre più chiari. I ritmi sono a dir poco riflessivi, specie in una prima parte che si allinea all’estenuante lentezza del ciclo della natura e delle stagioni. Lo sfondo, il riferimento alla storia dei suoni e delle ballate folk, rappresenta una benvenuta fuga dall’andamento prevedibile e ripetitivo di un melodramma passivo, specie quando sottolinea la ricchezza quotidiana delle ballate, suoni della vita, fatte dell’esperienza della gente che ha vissuto e sofferto. Come David e Lionel, e in fondo anche noi, che abbiamo dovuto, oltretutto, sorbirci troppi finali.