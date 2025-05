Resurrection, recensione del film di Bi Gan presentato al Festival di Cannes 2025

Un omaggio al cinema, al suo declino, al suo incerto futuro; una fantasmagoria contemporanea; un saggio di affabulazione. La recensione di Resurrection di Federico Gironi.

Per alcuni aspetti Resurrection, il nuovo film dell’enfant prodige ma anche terrible del cinema cinese contemporaneo Bi Gan, è assimilabile al mediometraggio capolavoro di Leos Carax C’est pas moi. Da altri, si potrebbe paragonare un altro capolavoro, invece lunghissimissimo, La Flor di Mariano Llinás.

Perché come Carax il cinese dice delle cose sullo stato attuale del cinema e degli spettatori, e sul cinema come arte puramente e inestricabilmente novecentesca, e come Llinás invece gode esplicitamente a narrare storie e lo fa con una capacità affabulatoria non comune.

Il punto di partenza, che viene spiegato da alcune didascalie a tutto schermo, è quello di un mondo in cui l’umanità ha scoperto che senza sogni può vivere in eterno; i pochi che si ostinano a farlo sono creature fantasmatiche che però hanno la capacità di vedere cose che gli altri non vedono.

Alla ricerca di una di queste creature, descritta come mostruosa e nutrita di papaveri da oppio, va una donna (Shu Qi): la trova, e ne libera in qualche modo il potenziale. Questa ricerca e questa prima, lunga fase di Resurrection è messa in scena da Bi Gan con uno stile che ricalca in maniera fantasiosa, squinternata e sorprendente il cinema delle origini, citando esplicitamente le vedute Lumière così come il cinema muto e l’espressionismo. Ma quando poi in maniera non certo lineare e complessa da riportare, si liberano queste visioni - oniriche, fantasmatiche, drogate - che provengono dalla creatura, Resurrection si trasforma in una specie di film a episodi che vedono protagonista quel personaggio, che ha le fattezze di Jackson Yee.

Ora, le cose sono abbastanza chiare: il cinema consuma, ma il cinema regala anche la possibilità di vivere vite infinite; il cinema ci rende creature del buio, ma dona la capacità di vedere l’invedibile.

L’incipit è un po’ faticoso e certamente imperfetto, sebbene non privo di fascino nel modo spericolato (che mi ha ricordato in alcune cose marginali il Coppola di Megalopolis) in cui lavora su immagini e scenografie. Ma quando il film - o la creatura, o chissà chi - inizia a raccontare le sue storie, si viene rapiti sia dalla narrazione che dalla forma elegantissima, curatissima ma mai banale né tantomeno patinata - che Bi Gan ha voluto per loro. Sono quattro storie, quattro cortometraggi se volete, molto diversi tra loro, infarciti di rimandi e citazioni: solo nel primo, per dire, Bi Gan tira in ballo esplicitamente Le Samouraï di Melville e La signora di Shanghai di Welles, mentre nell’ultimo si ritraccia qualcosa assimilabile a Solo gli amanti sopravvivono di Jarmusch, e in praticamente tutti è possibile rinvenire echi di Wong Kar-wai. Va da sé poi che il marchio distintivo del cinese, il piano sequenza, la faccia da padrone.

Nel segmento che chiude Resurrection, Bi Gan torna ai modi e agli stili dell’apertura, quelli del cinema delle origini, esplicitando ulteriormente - e forse in maniera un po’ eccessiva - la metafora relativa alla morte e (appunto) la resurrezione della settima arte, del ruolo fantasmatico del cinema e dell’esperienza spettatoriale. Da notare anche, in questo senso, che anche i quattro episodi centrali - che iniziano e finiscono in medias res - coprono un arco temporale che è quello del Novecento (l’ultimo si svolge e si chiude nel capodanno del 2000).

Ma se questo pensiero sul cinema ieri e oggi, magari non è originalissimo ma ha senso e a suo modo funziona, è nel gusto del racconto che Resurrection dà il suo meglio: non solo per l’aspetto formale, ma anche e soprattutto per un gusto per l’affabulazione che sembra derivare dalla letteratura sudamericana, quella dei Cortazar di ieri e dei Bolaño di oggi: non a caso, appunto gli stessi cui si è ispirato Llinás.

Non è un capolavoro come C’est pas moi o come La Flor, questo nuovo film di Bi Gan, che abbiamo visto a Cannes in una versione non definitiva: ma in tutte le sue imperfezioni è comunque una moderna fantsmagoria, un grande atto d’amore per il cinema; e un racconto che, capitolo per capitolo, di acchiappa in pochi secondi e ti tiene con te fino alla risoluzione delle vicende, omaggio quindi al potere visionario e seduttivo di quel cinema che sembra sempre stia morendo ma che, in realtà, o chissà in quale livello di esistenza metafisica, è vivo e ci tiene in vita.