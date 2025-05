Eagles of the Republic: la recensione del film di Tarik Saleh in concorso al Festival di Cannes 2025

Un divo (immaginario) del cinema egiziano e il presidente (quello vero) dell'Egitto chiudono la cosiddetta Trilogia del Cairo di Saleh. La recensione di Eagles of the Republic di Federico Gironi.

George Fahmy non è un attore. È l’attore. Almeno in Egitto, la sua casa e la sua nazione, dove lo chiamano il Faraone del cinema. Sicuro di sé, vanesio, donnaiolo, vede lentamente il suo mondo e le sue convinzioni (su di sé, ma anche sul mondo) andare in frantumi quando viene praticamente costretto a interpretare il ruolo del presidente egiziano in un film propagandistico che ne racconti l’ascesa al potere. La questione, chiave, è che quel presidente egiziano non è un presidente egiziano ma il presidente egiziano: quello vero, quello attualmente in carica, Abdel Fattah al-Sisi, il leader di un Egitto che, come in Italia ben sappiamo per via delle vicende di Giulio Regeni e Patrick Zaki, non è che brilli per trasparenza, democrazia e applicazione di giustizia e diritti umani.

Certo, c’è chi giustamente dice che Tarik Saleh, che con questo Eagles of the Republic chiude la sua “Trilogia del Cairo”, ha vita facile a parlare dalla Svezia, dove risiede e di cui è cittadino: e però penso gli vadano riconosciuti il coraggio e la radicalità con cui attacca situazione politica e governo del suo paese d’origine, non facendosi scrupoli a mettere in scena intrighi, ricatti, arresti arbitrari, corruzione, propaganda, cospirazioni, esecuzioni sommarie che sono propri di un regime, e non di un regime democratico. Al contrario di quanto non faccia spesso la politica internazionale.

Eagles of the Republic, che prende il nome che si è autoassegnato un gruppo di potenti che vogliono apparentemente supportare e difendere al-Sisi clandestinamente, ma nel nome nel patriottismo, è un thriller, un noir, un film politico. E Saleh è molto bravo nel raccontare una parabola personale, quella del George interpretato assai bene dal solito Fares Fares, che s’intreccia alla perfezione con tutto quello che gli premeva dire sull'Egitto contemporaneo. Che poi lo faccia, un po’, e parzialmente, anche attraverso il cinema nel cinema è un di più, e non solo per motivi cinematografici. Perché una delle cose che George impara, infatti, oltre a delle verità su una certa sua megalomania e a quelle sul suo paese, è che lui, grande attore (e gli attori devono soffrire perché il pubblico si sollevi dalle sue pene quotidiane, dice a un certo momento), è in realtà molto meno bravo a reggere la maschera di tanti personaggi. Tra questi, quello più inquietante è il dottor Mansour (interpretato da Amr Waked), figura silenziosa e inquietante, occhi di ghiaccio e modi ancora più algidi, che si rivelerà essere l’implacabile e spietato braccio destro di al-Sisi.

Tanto dritto è nella sua opera di denuncia quanto lo è nello sfruttare il genere e le sue tradizioni, Eagles of the Republic è un film che, al pari di The Secret Agent, suo rivale per la corsa alla Palma d’oro 2025, mescola intrattenimento e tematiche per portare al pubblico una storia avvincente capace di dire anche delle cose importanti al di fuori della stretta pertinenza cinematografica. Magari Tarik Saleh non è Kleber Mendonça Filho, ha una marcia in meno, è meno raffinato e meno capace di strutturare livelli e di affascinare con le immagini, ma non è nemmeno l'ultimo dei cretini, anzi. E il suo rimane un film capace di portare a casa un buon risultato, non eccelso né sorprendente, ma efficace, avvincente e accattivante.