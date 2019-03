Willem Dafoe insignito del Romics d'Oro, tra cinema e animazione

La XXV edizione della manifestazione crossmediale Romics avrà luogo alla Fiera di Roma dal 4 al 7 aprile. Tra gli insigniti del Romics d'Oro alla carriera di questo appuntamento c'è un nome molto celebre: Willem Dafoe. Nonostante il nome dell'attore americano sia infatti legato a tanto cinema d'autore (Scorsese, Lynch, Wenders, per citare alcuni con cui ha lavorato), Willem non ha mai disdegnato il cinema d'intrattenimento o l'animazione, avendo preso parte, di persona o come doppiatore, a film come Spider-Man e Alla ricerca di Nemo.

Reduce peraltro dalla sua interpretazione di Van Gogh nel film di Julian Schnabel e di Vulko in Aquaman, ruoli che lo rendono vicinissimo all'arte crossmediale celebrata dal Romics, Dafoe sarà protagonista anche di un incontro in cui discuterà di come creare un perfetto antagonista, del corretto approccio da tenere verso il copione e delle sue tecniche di “lavoro con la voce”, parte di un'attenzione particolare al doppiaggio in questa nuova edizione della manifestazione.

Per ulteriori informazioni su luoghi e orari, vi consigliamo di monitorare il sito ufficiale del Romics.