Canto di Natale, in arrivo un nuovo adattamento cinematografico con Willem Dafoe

News Cinema

Il regista di Nosferatu Robert Eggers avrebbe intenzione di riportare il Canto di Natale di Dickens ancora una volta sullo schermo e avrebbe scelto Willem Dafoe per interpretare Ebenezer Scrooge.

Una delle storie più amate di sempre è Canto di Natale, nata dapprima su carta per merito di Charles Dickens e più volte adattata per lo schermo. Tra non molto, un nuovo adattamento cinematografico raggiungerà le sale, per volere del regista Robert Eggers. Reduce dal successo di Nosferatu, il regista starebbe sviluppando una nuova versione del Canto di Natale. Che sia più horror?

Canto di Natale, un nuovo adattamento cinematografico è in arrivo con Robert Eggers

Secondo quanto riferito da Deadline, Eggers starebbe lavorando ad un nuovo progetto. È sua intenzione realizzare un nuovo adattamento di Canto di Natale: al momento, Eggers è al lavoro sulla sceneggiatura del film e si occuperà anche della regia. Canto di Natale è un classico amatissimo in tutto il mondo con protagonista l’avido Ebenezer Scrooge tormentato da tre spiriti: lo Spirito del Natale Passato, lo Spirito del Natale Presente e lo Spirito del Natale Futuro. Agli occhi di Ebenezer sono tutti fantasmi che lo accompagneranno nel suo arco di redenzione.

Ma chi potrebbe interpretarlo in questa nuova versione? Eggers ha già pensato a tutto: il papabile in cima alla lista è proprio Willem Dafoe, attore apprezzatissimo in quel di Hollywood. Coinvolto nel progetto anche Chris Columbus, noto regista di Harry Potter che in questo caso figurerà come produttore attraverso la sua Maiden Voyage Pictures. Robert Eggers è un regista molto impegnato: oltre ad avere in agenda il suo prossimo film in costume Werwulf, è anche al lavoro sul sequel di Labyrinth.