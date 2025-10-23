TGCom24
Home | Cinema | News | Werwulf: Robert Eggers ha iniziato le riprese in Inghilterra del suo film medievale sui lupi mannari
Schede di riferimento
Lily-Rose Depp
Lily-Rose Depp
Robert Eggers
Robert Eggers
Aaron Taylor-Johnson
Aaron Taylor-Johnson
Willem Dafoe
Willem Dafoe
News Cinema

Werwulf: Robert Eggers ha iniziato le riprese in Inghilterra del suo film medievale sui lupi mannari

Daniela Catelli

Screendaily annuncia l'inizio riprese di Werwulf, il film di lupi mannari di Robert Eggers con Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp.

Werwulf: Robert Eggers ha iniziato le riprese in Inghilterra del suo film medievale sui lupi mannari

Anche se confessiamo di non essere rimasti particolarmente impressionati dalla sua rilettura di Nosferatu, che ha avuto ottimi incassi e quattro candidature agli Oscar, riteniamo Robert Eggers uno dei registi di film di genere più dotati in circolazione e siamo molto curiosi di assistere alla sua prossima fatica, il film di lupi mannari Werwulf. A quanto riporta Screendaily le riprese sono già in corso in Inghilterra. dove sono impegnati Willem Dafoe (per la terza volta col regista), Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp, entrambi reduci da Nosferatu.

Werwulf: dal folclore medievale il nuovo film di Robert Eggers

Stavolta per il suo film, Eggers risale indietro nel tempo, nell'Inghilterra del tredicesimo secolo (ricostruita nelle location di Dartmoor, nel Devon), dove una misteriosa creatura si aggira per le nebbiose brughiere facendo strage tra gli abitanti di un villaggio. La sceneggiatura del film, che riporta la creatura versipelle nell'ambito del folclore da cui ha avuto origine, è opera di Robert Eggers con Sjón, il poeta e romanziere islandese che in precedenza ha scritto col regista The Northman. L'uscita di Werwulf è prevista negli USA per il giorno di Natale del 2026, scelta appropriata visto che secondo una diffusa leggenda i lupi mannari nascono proprio la vigilia o il giorno di Natale. Da sempre appassionati di queste creature, aspettiamo con ansia un film che Eggers di recente ha definito di gran lungo il più cupo che abbia mai scritto.

Lupi mannari: il mal di luna ha radici antiche

Se il vampiro ha origini sia nel folclore che letterarie, la figura del lupo mannaro, anche detto mutaforma o versipelle, ha radici antiche nella cultura popolare. Del resto i cicli lunari da sempre è noto che influenzano le maree e l'umore di persone particolarmente sensibili. Lo si conosce ovviamente fin dalla mitologia greca, da cui prende il nome (uomo lupo) e di cui il re dell'Arcadia Licaone, la cui storia è narrata nelle Metamorfosi di Ovidio, è il primo esponente. Anche Erodoto nelle Storie menziona il popolo dei Neuri, che si trasformavano in lupi in alcuni giorni dell'anno. Nell'antica Roma il versipellis o lupus hominarius viene menzionato nel Satyricon di Petronio, in cui un uomo diventa lupo con la luna piena. Nel Medioevo la figura si diffonde, associata spesso al tema della stregoneria, assumendo caratteristiche di male puro e assoluto. Il cinema ha fatto propri molti di questi riferimenti del folclore, dalla luna piena alla maledizione. Il primo lupo mannaro ad arrivare sul grande schermo nel cinema sonoro è stato nel 1935 Henry Hull ne Il segreto del Tibet di Stuart Walker, seguito nel 1941 dal celeberrimo L'uomo lupo di George Waggner con Lon Chaney Jr. nella serie dei celebri monster movies della Universal.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Lily-Rose Depp
Lily-Rose Depp
Robert Eggers
Robert Eggers
Aaron Taylor-Johnson
Aaron Taylor-Johnson
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 23 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 23 Ottobre, in prima serata
Mortal Kombat 2, lo sceneggiatore spiega perché "sarà il miglior film d'azione del prossimo anno"
news Cinema Mortal Kombat 2, lo sceneggiatore spiega perché "sarà il miglior film d'azione del prossimo anno"
The Phantom of the Opera, Guillermo del Toro interessato a un nuovo adattamento
news Cinema The Phantom of the Opera, Guillermo del Toro interessato a un nuovo adattamento
High School Musical 4, le star rivelano i dettagli del film cancellato: "Doveva lanciare una nuova trilogia"
news Cinema High School Musical 4, le star rivelano i dettagli del film cancellato: "Doveva lanciare una nuova trilogia"
James Bond 007, quanto ha pagato Amazon il controllo sul personaggio?
news Cinema James Bond 007, quanto ha pagato Amazon il controllo sul personaggio?
La mano sulla culla, la recensione: o del perché gli anni Novanta sono irripetibili
recensione Cinema La mano sulla culla, la recensione: o del perché gli anni Novanta sono irripetibili
Jeremy Allen White: "La grande bellezza è l'unico film che ho visto due volte di seguito al cinema"
news Cinema Jeremy Allen White: "La grande bellezza è l'unico film che ho visto due volte di seguito al cinema"
Pirati dei Caraibi, Bill Nighy sta valutando il ritorno di Davy Jones
news Cinema Pirati dei Caraibi, Bill Nighy sta valutando il ritorno di Davy Jones
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Dead Man Walking - condannato a morte
Greystoke - La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie
Red Sparrow
Beyond the Law - L’Infiltrato
Il Diario di Bridget Jones
I tre moschettieri
Cristalli di Memoria
Vendetta: Una storia d'amore
Upgrade
Il Vigneto dell'Amore
The Weather Man - L'uomo delle previsioni
Arma letale 3
Film stasera in TV