Werwulf: Robert Eggers ha iniziato le riprese in Inghilterra del suo film medievale sui lupi mannari

Screendaily annuncia l'inizio riprese di Werwulf, il film di lupi mannari di Robert Eggers con Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp.

Anche se confessiamo di non essere rimasti particolarmente impressionati dalla sua rilettura di Nosferatu, che ha avuto ottimi incassi e quattro candidature agli Oscar, riteniamo Robert Eggers uno dei registi di film di genere più dotati in circolazione e siamo molto curiosi di assistere alla sua prossima fatica, il film di lupi mannari Werwulf. A quanto riporta Screendaily le riprese sono già in corso in Inghilterra. dove sono impegnati Willem Dafoe (per la terza volta col regista), Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp, entrambi reduci da Nosferatu.

Werwulf: dal folclore medievale il nuovo film di Robert Eggers

Stavolta per il suo film, Eggers risale indietro nel tempo, nell'Inghilterra del tredicesimo secolo (ricostruita nelle location di Dartmoor, nel Devon), dove una misteriosa creatura si aggira per le nebbiose brughiere facendo strage tra gli abitanti di un villaggio. La sceneggiatura del film, che riporta la creatura versipelle nell'ambito del folclore da cui ha avuto origine, è opera di Robert Eggers con Sjón, il poeta e romanziere islandese che in precedenza ha scritto col regista The Northman. L'uscita di Werwulf è prevista negli USA per il giorno di Natale del 2026, scelta appropriata visto che secondo una diffusa leggenda i lupi mannari nascono proprio la vigilia o il giorno di Natale. Da sempre appassionati di queste creature, aspettiamo con ansia un film che Eggers di recente ha definito di gran lungo il più cupo che abbia mai scritto.

Lupi mannari: il mal di luna ha radici antiche

Se il vampiro ha origini sia nel folclore che letterarie, la figura del lupo mannaro, anche detto mutaforma o versipelle, ha radici antiche nella cultura popolare. Del resto i cicli lunari da sempre è noto che influenzano le maree e l'umore di persone particolarmente sensibili. Lo si conosce ovviamente fin dalla mitologia greca, da cui prende il nome (uomo lupo) e di cui il re dell'Arcadia Licaone, la cui storia è narrata nelle Metamorfosi di Ovidio, è il primo esponente. Anche Erodoto nelle Storie menziona il popolo dei Neuri, che si trasformavano in lupi in alcuni giorni dell'anno. Nell'antica Roma il versipellis o lupus hominarius viene menzionato nel Satyricon di Petronio, in cui un uomo diventa lupo con la luna piena. Nel Medioevo la figura si diffonde, associata spesso al tema della stregoneria, assumendo caratteristiche di male puro e assoluto. Il cinema ha fatto propri molti di questi riferimenti del folclore, dalla luna piena alla maledizione. Il primo lupo mannaro ad arrivare sul grande schermo nel cinema sonoro è stato nel 1935 Henry Hull ne Il segreto del Tibet di Stuart Walker, seguito nel 1941 dal celeberrimo L'uomo lupo di George Waggner con Lon Chaney Jr. nella serie dei celebri monster movies della Universal.