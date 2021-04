Tom Cruise ridacchia mentre gira gli stunt pericolosi: "Mi dicevano di smettere"

News Cinema

In una recente intervista, Tom Cruise ha detto che girare gli stunt per i suoi film è "esilarante".

L'abbiamo visto correre in verticale sui vetri del grattacielo più alto del mondo a Dubai, restare agganciato al portello di un aereo in fase di decollo, paracadutarsi da 10000 metri, pilotare un elicottero tra le montagne innevate. Se poi saltando da un tetto di un edificio a un altro si rompe la caviglia, prima finisce la scena e poi chiede di essere portato in ospedale. Questo solo per citare alcune delle scene pericoloso che gira di persona lui stesso. E soltanto chiamando in causa gli ultimi tre film della saga di Mission: Impossible (l'infortunio alla caviglia è accaduto durante le riprese del sesto film, Fallout). Alcuni giorni fa Tom Cruise è stato nuovamente ospite di Graham Norton e, nel corso della chiacchierata con il conduttore britannico, l'attore ha spiegato bene che effetto gli faccia affrontare un nuovo stunt.

Leggi anche Mission Impossible Fallout: l'incredibile salto con caviglia rotta di Tom Cruise

"Sono un attore molto fisico e mi piace fare stunt. Studio, mi alleno e prepararmi per capire come fare funzionare tutto richiede tempo. Ho un sacco di ossa rotte! La prima volta di ogni stunt ho i nervi a fior di pelle, ma è anche esilarante" dice Cruise che usa proprio questa parola, "esilarante". La star è talmente a suo agio mentre rischia la vita, oppure è talmente sicuro di non rischiare nulla grazie ai cavi che lo reggono mentre si gode una buona dose di adrenalina, che non si rende conto della sua espressione facciale. "Mi è stato detto alcune volte durante le riprese di smettere di sorridere" ha detto cadidamente Tom, sapendo che rigirare una scena pericolosa nel caso avesse ridacchiato per sbaglio, non può che allungare il suo divertimento.

Leggi anche Top Gun Maverick e Mission: Impossible 7 spostati ancora, tra novembre e il 2022