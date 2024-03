Panico rinnovi 2024: Le Serie TV rinnovate e cancellate

Speciali Serie TV

Il momento più importante (e delicato) della stagione è arrivato. Quali Serie TV continueranno e quali rischiano di essere cancellate? In questo speciale, un quadro in costante aggiornamento con l'unico termometro che misura la temperatura alle Serie TV.

Che stagione televisiva strana stiamo affrontando; dove "strana" non vuol dire eccentrica, ma diversa da quasi qualsiasi altra. E c'è poco da essere allegri. Alla fine, resteranno molte ferite da leccare. Negli ultimi mesi vi sarete senz'altro ritrovati a domandarvi come mai la vostra Serie TV preferita ci stesse mettendo così tanto a tornare sugli schermi. Oppure, a soffrire per la notizia della sua improvvisa conclusione o, peggio ancora, della sua cancellazione. Queste e molte altre delle stranezze viste nell'ultimo periodo ci riportano con la memoria ai difficili mesi dello scorso anno in cui sceneggiatori e attori di Hollywood hanno incrociato le braccia in due agitazioni sindacali tra le più durevoli, complesse e fatali che l'industria dell'intrattenimento abbia mai visto. WGA e SAG-AFTRA hanno vinto la loro battaglia contro i potenti studios, ma in alcuni casi le conseguenze sono state e saranno ancora pesanti.

Di fatto, la stagione 2023-24 è cominciata solo all'inizio di quest'anno, e chi ce l'ha fatta a tornare in tv, lo ha fatto o lo farà con molti meno episodi, tavolta gli ultimi. Come se non bastasse, le reti tradizionali continuano a soffrire una crisi degli ascolti senza precedenti, un po' per colpa dei sempre più diffusi servizi streaming e un po' per una programmazione stagnante, costretta a certi modelli, soprattutto confusionaria. Mai come quest'anno, quindi, può tornare utile il nostro speciale che misura la temperatura alle serie tv in onda sulle cinque principali reti americane - ABC, CBS, FOX, NBC e una quasi assente The CW. Quali sono state e saranno rinnovate? Quali sono state o rischiano di essere cancellate? In attesa degli Upfront di maggio, qui troverete un quadro costantemente aggiornato della situazione rinnovi e cancellazioni. Si tratta di indicazioni in alcuni casi molto volubili, conseguentemente alle notizie e alle indiscrezioni che si susseguono dagli Stati Uniti. Consigliamo dunque di salvare questa pagina nei Preferiti o Segnalibri, per tornare regolarmente a controllare le sorti delle storie e dei personaggi che amate seguire.

Il Termometro

Ufficialmente rinnovata Sicuramente sarà rinnovata Probabilmente sarà rinnovata Potrebbe essere rinnovata o cancellata Probabilmente sarà cancellata Sicuramente sarà cancellata Cancellata o terminata Troppo presto per dirlo

Serie TV ABC

Serie TV CBS

Serie TV FOX

Serie TV NBC

Serie TV The CW

Sullivan's Crossing, Stagione 1 > 2 Wild Cards, Stagione 1 All American, Stagione 6 (dall'1 aprile)

All American: Homecoming, Stagione 3

Sight Unseen, Stagione 1 (dal 3 aprile)

Superman & Lois, Stagione 4 (rinviata alla stagione 2024-25)

Walker, Stagione 4 (dal 3 aprile)



Ultimo aggiornamento: 29 marzo 2024

Nota: Sono indicate le stagioni di serie originali in onda o previste negli Stati Uniti nel periodo Autunno 2023 - Primavera 2024.