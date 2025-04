Netflix, il grande cinema Made in Italy per un mese: La dolce vita, il Gattopardo, Per un pugno di dollari nell'elenco

News Streaming

Dal 15 aprile al 15 maggio saranno disponibili su Netflix classici del nostro cinema: Fellini, Visconti, Leone, Rossellini, ma anche Massimo Troisi, Gabriele Salvatores, Roberto Benigni. Ecco l'elenco completo.

In occasione della giornata del Made in Italy in nome dell'eccellenza italiana, Netflix risponde proponendo in streaming per un mese, fino al 15 maggio, alcuni classici del cinema italiano, mescolando nomi illustri e amati, colossi della regia e autori / attori i cui tormentoni sono entrati nell'immaginario collettivo. Fellini, Leone, Rossellini, Benigni, Troisi ma anche Steno, Salvatores e Paolo Sorrentino. Esaminiamo la lista dei titoli, ricordando che saranno quasi tutti disponibili sulla piattaforma solo per un mese.

L'eccellenza italiana cinematografica su Netflix in streaming con 19 opere