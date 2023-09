Mad Max: Fury Road è il miglior film degli ultimi 25 anni per i critici consultati da Rotten Tomatoes

News Cinema

Rotten Tomatoes ha consultato 10.000 critici che hanno indicato i loro film preferiti degli ultimi 25 anni e questa è la classifica che ne è uscita, con Mad Max: Fury Road in testa.

Rotten Tomatoes, il celebre sito aggregatore di recensioni, ha lanciato un sondaggio tra i critici che ha ricevuto ben 10.000 voti (ed è quindi piuttosto rappresentativo) sui migliori film degli ultimi 25 anni. Ne è uscita una classifica davvero interessante e soprattutto il vincitore è risultato uno dei film indubbiamente più innovativi e spettacolari dell'ultimo quarto di secolo, appunto: Mad Max: Fury Road di George Miller. Vediamo la classifica totale, che comprende i risultati dal primo al 25esimo posto, giustamente.

I migliori film degli ultimi 25 anni nel sondaggio critico di Rotten Tomatoes

La classifica che è uscita dal sondaggio di Rotten Tomatoes ci sembra interessante, originale e per quello che ci riguarda in parte sottoscrivibile. Giudicate voi.

Magari noi avremmo scelto C'era una volta... a Hollywood di Tarantino e altri film dei registi in elenco, ma i gusti sono gusti, anche tra i critici, e ci fa piacere notare che alcuni dei nostri preferiti hanno più di un film in lista. Sorprende l'inserimento di Celine Sciamma in un classifica essenzialmente Hollywood-centrica (molti film europei probabilmente non li hanno neanche visti), ma, come dicevamo all'inizio, per una volta non siamo completamente in disaccordo con i votanti. Sotto trovate il video coi primi 10 film in classifica.

Sempre Rotten Tomatoes ha fatto votare anche le migliori serie degli ultimi 25 anni. Per non uscire di tema, vi elenchiamo le prime dieci: Breaking Bad, I Soprano, The Wire, Mad Men, Succession, The Leftovers, Il trono di spade, Twin Peaks: Il ritorno, Lost e Six Feet Under.