Netflix: Le Serie TV più viste del 2017 in Italia

Un altro anno volge al termine e Netflix coglie l'occasione per stilare le classifiche delle serie tv 2017 più viste in Italia dagli abbonati secondo diversi parametri. Dalle produzioni viste più velocemente a quelle "consumate" in solitaria o in compagnia, i risultati non sono sempre scontati. Il dato più curioso emerge proprio da quelli che vengono definiti gli "show più divorati", quelli che fanno dire "dai, ancora un altro episodio", tenendo incollati gli spettatori allo schermo per ore, anche tutta la notte fino all'ultimo titolo di coda. Per imbattersi in una delle grandi produzioni originali del servizio di video in streaming, Tredici, bisogna spingersi fino all'ottava posizione, dimostrando con i titoli precedenti che i gusti italici sono meno ovvi, talvolta raffinati e più vari di quanto si possa pensare.

Gli show più... DIVORATI

1. American Vandal

2. Ingovernabile

3. Greenleaf

4. Le ragazze del centralino

5. La nebbia

6. Fauda

7. Shooter

8. Tredici

9. Suburra: La serie

10. The Defenders

Gli show più... ASSAPORATI

1. The Crown

2. Jack Whitehall: Travels with My Father

3. Una serie di sfortunati eventi

4. Big Mouth

5. Disjointed

6. Neo Yokio

7. You Me Her

8. Frontiera

9. Santa Clarita Diet

10. Wet Hot American Summer: Ten Years Later

Vedere cosa gli italiani hanno guardato è interessante, scoprire come lo hanno fatto forse lo è ancora di più. Mentre storie più leggere e soapeggianti come quelle di American Vandal, Ingovernabile, Greenleaf e Le ragazze del centralino sono state divorate, titoli più blasonati come The Crown e Una serie di sfortunati eventi sono stati invece "assaporati". Molto apprezzate anche le storie dai risvolti thriller, da Narcos a Stranger Things, a Black Mirror, a Suburra, talmente appassionanti da indurre al cheating (la pratica di proseguire la visione di un contenuto senza aspettare niente e nessuno). La stessa Stranger Things, che risulta essere anche lo show più binge raced (visto per intero entro le 24 ore dal lancio) dell'anno nel nostro paese, è stata invece la serie più vista in compagnia, di amici o parenti, insieme con Tredici, Una serie di sfortunati eventi e Una mamma per amica: Di nuovo insieme. Questi ultimi dati emergono da un'indagine che Netflix ha condotto tra oltre 60,000 utenti, dalla quale si è evinto inoltre che la prima serie italiana targata Netflix, Suburra, non ha appassionato solo gli italiani - le storie di Aureliano, Spadino e degli altri protagonisti sono state tra le più divorate in molti paesi europei e oltreoceano, tra cui Francia, Germania, Spagna, Argentina, Brasile, Perù, Cile e Messico.

Gli show che... CI HANNO FATTO COMMETTERE CHEATING

1. Narcos

2. Stranger Things

3. Tredici

4. Black Mirror

5. Orange Is the New Black

6. Better Call Saul

7. Suburra: La serie

8. Sense8

9. El Chapo

10. Iron Fist

Gli show che... ABBIAMO GUARDATO INSIEME

1. Stranger Things

2. Tredici

3. Una serie di sfortunati eventi

4. Una mamma per amica: Di nuovo insieme

5. Star Trek: Discovery

6. Atypical

7. Chef's Table

8. Trollhunters

9. Chiamatemi Anna

10. Una strega imbranata