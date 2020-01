The Batman: tutto quello che sappiamo sul film con Robert Pattinson nel costume del Cavaliere Oscuro

News Cinema

Diretto da Matt Reeves, questa nuova versione dell'uomo pipistrello uscirà al cinema il 25 giugno 2021.

Un nuovo Cavaliere Oscuro arriverà nei cinema. The Batman è la nuova versione cinematografica dell'amato e tormentato eroe dei fumetti che abbiamo visto negli ultimi trent'anni interpretato da diversi attori: Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck. Era il lontano 1966 invece quando era Adam West, prima sul piccolo schermo e poi su quello grande, ad indossare la calzamaglia grigio-blu. L'ultimo attore ad avere l'onore di vedersi allo specchio con il costume dell'uomo pipistrello è Robert Pattinson. Diretto da Matt Reeves, The Batman uscirà nelle sale il 25 giugno 2021.

Il cast di The Batman

C'è stata quasi una sommossa popolare quando è stato annunciato il nome di Robert Pattinson. L'attore, che ha raggiunto al fama soprattutto tra il pubblico di teenager con la saga di Twilight, si è ritagliato in dieci anni una carriera tutt'altro che commerciale. Pattinson ha fatto scelte molto oculate che lo hanno portato verso film indipendenti e autoriali e per molti fan è stato difficile (e ancora lo è) immaginarselo nei panni di Bruce Wayne, a maggior ragione dopo il possente Ben Affleck e l'estremamente apprezzato Christian Bale. La storia scritta da Matt Reeves ruota intorno a un Batman più giovane, ruolo per il quale sono stati considerati anche Jack Reynor, Alexander Ludwig, Jack O'Connell, Aaron Taylor-Johnson e Armie Hammer. Alla fine sono rimasti Nicholas Hoult e Robert Pattinson ed è quest'ultimo che è riuscito a spuntarla. Il cast di The Batman si completa (per il momento, in attesa di ulteriori rivelazioni) con Andy Serkis nel ruolo del fido maggiordomo Alfred Pennyworth e Jeffrey Wright in quello del Commissario Gordon, mentre sul fronte degli avversari Zoë Kravitz interpreta Catwoman, Paul Dano è l'Enigmista, Colin Farrell è nientemeno che il Pinguino e John Turturro il mafioso Carmine Falcone. Ci sono anche Peter Sarsgaard e la quasi esordiente Jayme Lawson, entrambi in parti non ancora specificate.

Le riprese di The Batman

A gennaio 2020 The Batman risulta essere in fase di riprese nella città di Londra. Per quanto sia blindato il set, alcuni scatti amatoriali fatti con uno smartphone sono comparsi sul web mostrando quello che sembra essere Pattinson a cavallo di una moto, ma più probabilmente si tratta della sua controfigura. Si parla anche di elementi scenografici e di un allestimento funerario e questo lascia intendere che la storia preveda la morte di un personaggio, ma è inutile iniziare a specularci sopra senza avere ulteriori informazioni.

La storia: trama di The Batman

Non ci sono comunicazioni ufficiali al riguardo, ma ci sono un paio di certezze. Scritta dal regista Matt Reeves insieme allo sceneggiatore Mattson Tomlin, The Batman non è una origin story e l'intero impianto narrativo sarà declinato come un giallo, una detective story in cui a svolgere le indagini sarà presumibilmente Bruce Wayne/Batman coadiuvato dal Commissario Gordon. Si parla anche di sei villain, nonostante al momento se ne contino quattro (come descritto nel paragrafo relativo al casting). Un'altra voce arrivata dal regista Kevin Smith, che non fa parte del progetto ma è sempre ben informato in quanto a cinecomic, indica la mini serie a fumetti Batman: Il lungo Halloween come principale fonte di ispirazione. Ambientati durante il primo anno di attività del supereroe, gli albi della mini serie narrano la ricerca del misterioso assassino Festa (chiamato in questo modo perché uccide soltanto durante le festività) da parte di Batman, Gordon e Harvey Dent, oltre a raccontare gli eventi che portano alla nascita di Due Facce e la lotta contro il crimine organizzato di Gotham City. Batman: Il lungo Halloween ha ispirato anche la prima metà della quarta stagione della serie Gotham.

La colonna sonora di The Batman

Matt Reeves ha diretto in passato Cloverfield, Lasciami entrare e due capitoli della saga de Il pianeta delle scimmie. A comporre la colonna di quei film c'è sempre stato Michael Giacchino, vincitore di un Oscar per le musiche di Up, ed era scontato che la collaborazione tra loro continuasse anche per The Batman. Giacchino dunque comporrà lo score di The Batman diventando così il successore di altri illustri colleghi che hanno lavorato nel corso degli anni ai film dedicato al Cavaliere Oscuro, come Danny Elfman per Batman di Tim Burton, James Newton Howard e Hans Zimmer per la trilogia di Christopher Nolan.