The Batman, Matrix 4, Dune e gli altri: ancora cambiate le date di uscite al cinema

In seguito al perdurare della pandemia, la Warner sposta in avanti o anticipa le uscite dei suoi grossi film. Tra questi Matrix 4, Dune, The Batman, The Flash, Black Adam e Shazam! 2.

Anche se i cinema hanno riaperto in molti luoghi del mondo, come da noi, in tutta sicurezza, le grandi distribuzioni americane sono restie a far uscire in questo periodo i loro blockbuster, anche perché è proprio nelle città principali degli Stati Uniti che la pandemia è ancora rampante. La Warner Bros ha deciso così di far slittare alcuni dei suoi film più attesi. Parliamo ovviamente delle date di uscita americane, anche se questo influirà senz'altro su quelle dei singoli Paesi, che verranno comunicate in seguito.

Cominciamo dall'attesa riduzione di Denis Villeneuve di Dune di Frank Herbert, di cui abbiamo già visto numerose immagini e che viene spostato di 10 mesi, dal 18 dicembre 2020 all'1 ottobre 2021, data in cui sarebbe dovuto uscire The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, ancora in lavorazione a Londra, che a sua volta viene spostato al 4 marzo 2022.

In compenso Matrix 4 di Lana Wachowski è stato anticipato dall'1 aprile 2022 al 22 dicembre 2021. Al momento il film che riporta Keanu Reeves nei panni di Neo è in fase di riprese in Germania.

The Flash, diretto da Andy Muschietti, con Ezra Miller e Billy Crudup, viene posticipato dal 3 giugno 2022 al 4 novembre 2022. Le riprese del film dovrebbero iniziare nel marzo 2021.

Shazam! 2 Fury of the Gods, ancora diretto da David Sandberg e con Zachary Levy, è stato spostato dal 4 novembre 2022 al 2 giugno 2023, ma anche in questo caso le riprese inizieranno l'anno prossimo. Per quanto riguarda invece il suo spin-off Black Adam con Dwayne Johnson, che sarebbe dovuto uscire il 22 dicembre 2021, al momento è rinviato a data da definirsi.

Anche il film ispirato al gioco Minecraft è stato tolto dalla data del 4 marzo 2022 senza l'indicazione della nuova.

Questo al momento è tutto. ma non si escludono eventuali rivoluzioni nel calendario, visto che tutto dipende dall'evoluzione della situazione sanitaria. Incrociamo le dita e siamo responsabili, perché abbiamo bisogno del cinema come lui ha bisogno di noi.