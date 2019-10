The Batman: sarà Michael Giacchino a comporre le musiche

News Cinema

Continua così la collaborazione con il regista Matt Reeves, per cui ha già scritto varie colonne sonore.

Continua a comporsi pezzo dopo pezzo il cast di The Batman, e non stiamo parlando soltanto di quello degli attori. Dopo la rinuncia di Jonah Hill alla partecipazione al progetto e la conferma di Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista, ecco arrivare la notizia che a comporre le musiche originali del cinecomic della Warner/DC sarà il premio Oscar Michael Giacchino (Up, Star Trek). Una scelta che in qualche modo poteva già essere ipotizzata: visto che il musicista ha già lavorato con Matt Reeves a Cloverfield, Lasciami entrare e i due episodi della saga de Il pianeta delle scimmie.

Michael Giacchino diventa così il successore di altri illustri colleghi che hanno lavorato nel corso degli anni a lungometraggi dedicato all’Uomo Pipistrello: tra loro vogliamo ricordare Danny Elfman e la sua indimenticabile colonna sonora del Batman di Tim Burton, Hans Zimmer che invece ha scritto la partitura per la versione di Christopher Nolan ma soprattutto il nostro preferito, James Newton Howard. Candidato per ben otto volte all’Oscar, Howard non è mai riuscito a ottenere la statuetta nonostante l’avesse a nostro avviso sicuramente meritata almeno per la partitura di The Village, diretto da M. Night Shyamalan. Quest’anno potrà (speriamo) rifarsi grazie alle emozionanti musiche realizzate per A Hidden Life di Terrence Malick.

Ma torniamo a The Batman e ricapitoliamo ciò che già sappiamo del progetto: Robert Pattinson ne sarà protagonista, Dano come detto sarà l’Enigmista, con Zoë Kravitz scelta per interpretare Catwoman e Jeffrey Wright per il ruolo del Commissario Gordon. Alla fotografia troveremo Greig Fraser, candidato all’Academy Award per Lion. Altri nomi potrebbero venir presto annunciati visto che la produzione non dovrebbe tardare troppo per l’inizio riprese. The Batman arriverà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021.