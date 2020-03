The Batman sospende le riprese in Inghilterra, Matrix 4 si sposta a Berlino

News Cinema

Il film con Robert Pattinson nel costume di Batman è l'ultimo ad aggiungersi alla lista delle produzione interrotte, mentre Matrix 4 resiste con tutte le precauzioni possibili.

L'ultimo film ad aggiungersi alla lista delle produzioni di Hollywood sospese a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus è The Batman. Dopo Mission: Impossible 7 (Paramount), Jurassic World: Dominion (Universal), The Last Duel (Disney/Fox), Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings (Disney/Marvel), The Man from Toronto (Sony) e Red Notice (Netflix), tra i film ad alto budget in lavorazione si ferma anche The Batman (Warner Bros). Il film di Matt Reeves con Robert Pattinson era in fase di riprese da gennaio tra i Leavesden Studios di Londra e la Scozia ma, con l'aggravarsi della pandemia, la produzione del film ha disposto un arresto della lavorazione per due settimane. L'obiettivo è naturalmente quello di occuparsi della sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte e di monitorare l'evolversi dell'emergenza per valutare ulteriori misure precauzionali.

La Warner Bros ha in cantiere anche Matrix 4, il cui set fino a pochi giorni fa erano le strade di San Francisco. Nel frattempo la produzione del sequel della saga diretto da Lana Wachowski e con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss si è spostata a Berlino dove attualmente è in fase di riprese all'interno degli studi Babelsberg (scelti dalle sorelle Wachowski per ogni film che hanno diretto o prodotto dopo Matrix Revolutions). Stando alle poche notizie che si trovano al riguardo, la lavorazione in Germania dovrebbe durare tre mesi e in questo momento non è interrotta perché tutte le precauzioni necessarie per la salute dei membri del cast e della troupe sono state prese. L'evolversi dell'emergergenza negli Stati Uniti però, potrebbe costringere a far rientrare in patria gli americani sul set affinché stiano vicini ai propri cari.