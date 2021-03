Riprese concluse per The Batman con Robert Pattinson: lo annuncia il regista Matt Reeves

News Cinema

Il regista Matt Reeves condivide una foto del ciak per annuciare la fine delle riprese di The Batman.

Con la fotografia di un ciak impacchettato, il regista Matt Reeves annuncia su Twitter la fine delle riprese di The Batman. È stata una produzione travagliata quella del film, interrotta nel marzo del 2020 fa per la rapida diffusione del Covid, ripresa a settembre e sospesa nuovamente perché il protagonista Robert Pattinson era risultato positivo al virus. Non tarderà il momento in cui avremo la possibilità di vedere un altro contenuto del film, probabilmente un nuovo teaser trailer che ci darà un nuovo assaggio dell'atmosfera e dell'effetto di vedere Pattinson nei panni di Bruce Wayne alias il Cavaliere Oscuro.

Sappiamo che non tutti sono contenti che dopo Christian Bale e Ben Affleck il nuovo Batman sia Robert Pattinson, ma bisogna concedere il beneficio del dubbio al progetto, non farsi risucchiare dal gorgo di pregiudizi e attendere di vederlo prima di esprimere un'opinione. Vi ricordiamo che nel cast del film ci sono anche Paul Dano, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John Turturro e Jeffrey Wright.

Qui sotto il tweet di Matt Reeves e più in basso il teaser trailer di The Batman, realizzato con le riprese effettuate prima dell'interruzione (circa il 25% del totale) e diffuso nell'agosto del 2020 durante il l'evento virtuale DC FanDome. L'uscita al cinema di The Batman è programmata per il 4 marzo 2022.