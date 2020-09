The Batman: Robert Pattinson positivo al Covid, stop alle riprese del film

News Cinema

Stando a quanto riporta Vanity Fair dalla sede di Hollywood, Robert Pattinson sarebbe risultato positivo al test del Coronavirus causando una nuova sospensione delle riprese.

Dando credito a "una fonte molto attendibile", così dice la sede di Hollywood del magazine Vanity Fair, l'attore Robert Pattinson ha contratto il Coronavirus. Soltanto pochi giorni dopo il ritorno sul set di The Batman a Londra, il film è costretto a un nuovo stop in seguito alla lunga sospensione dallo scorso marzo per l'emergenza sanitaria mondiale.

L'articolo prosegue dicendo che né l'agenzia stampa di Pattinson né la Warner Bros hanno confermato o smentito. È stato soltanto inoltrato un comunicato in cui si legge che "un membro della produzione di The Batman è risultato positivo al test del Covid-19 ed è in isolamento come previsto dal protocollo di sicurezza. Le riprese sono momentaneamente sospese".

La fiducia di Vanity Fair nel suo informatore è tale da considerare sicura la veridicità di quanto dice. La notizia sta velocemente rimbalzando sui siti di tutto il mondo, com'era prevedibile, nell'attesa di avere di maggiori dettagli per vie ufficiali. Attualmente stiamo vedendo Robert Pattinson al cinema nel ruolo di co-protagonista di Tenet di Christopher Nolan, regista che ha precedentemente diretto la molto apprezzata trilogia sul Cavaliere Oscuro.

