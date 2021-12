The Batman: la Batmobile è spaventosa come Christine - La macchina infernale

News Cinema

Il regista di The Batman Matt Reeves racconta di aver pensato a Christine, automobile protagonista del romanzo di Stephen King "Christine - La macchina infernale" per la Batmobile guidata da Robart Pattinson nel film.

Ogni Batman che si rispetti deve attraversare a tutta velocità Gotham City a bordo della sua Batmobile, automobile superaccessoriata e potente apparsa praticamente in ogni film incentrato sull'Uomo Pipistrello. E’ normale, quindi, che anche in The Batman la macchina sia presente e che Robert Pattinson la guidi con sicurezza. E tuttavia il veicolo, questa volta, è molto originale e inedito, e prende ispirazione da una delle auto più celebri della storia del cinema.

La Batmobile di The Batman

Il regista Matt Reeves, che è anche un grande cinéphile, ha raccontato che la Batmobile del suo film ha preso spunto da Christine, la macchina assassina del romanzo di Stephen King "Christine - La macchina infernale", diventato nel 1983 un horror di John Carpenter. Nel libro e nel suo adattamento, una Plymouth Fury del 1958 chiamata Christine veniva posseduta da forze maligne e seminava morte e distruzione. Ecco le parole del regista a proposito della Batmobile di The Batman:

Deve fare la sua apparizione uscendo dall'ombra in modo da far paura, e questo mi ha portato quasi a identificarla con Christine del libro di Stephen King. Mi piaceva l'idea di un'automobile che fosse una presenza horror, che fa un'apparizione animale per spaventare a morte le persone a cui Batman dà la caccia.

Il paragone con la macchina del romanzo di Stephen King non ci sorprende. The Batman, più che somigliare ad altri cinecomic, ha certamente molti elementi da film noir. A giudicare dalle dichiarazioni del regista e dal trailer del film, sembra che Reeves abbia fatto proprio un bel lavoro. Potremo ammirarlo a partire dal 3 marzo, giorno in cui ci godremo la performance non solo di Robert Pattinson ma anche di Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Zoë Kravitz.