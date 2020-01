The Batman: la scozzese Glasgow è la Gotham City del film con Robert Pattinson

News Cinema

Il film diretto da Matt Reeves è in fase di riprese a Londra, ma il set si sposterà presto in Scozia.

In ogni film di Batman, un ruolo fondamentale per la storia è sempre stato ricoperto dalla metropoli in cui il Cavaliere Oscuro opera.

Gotham City ha rappresentato i confini della visione cinematografica di ogni regista e di ogni scenografo che hanno avuto il privilegio di dare vita a una città spesso cupa, certamente problematica quando non sofferente e corrotta. Dalle ricostruzioni gotiche e art-deco di Tim Burton (Batman e Batman Returns) alle variopinte e caramellose atmosfere di Joel Schumacher (Batman Forever e Batman e Robin), dal realismo delle città controfigura di Christopher Nolan individuate in Chicago e Pittsburgh (Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno) alle composizioni digitali di Zack Snyder che ha girato in varie location (Batman v Superman e Justice League).

Per il suo The Batman, il regista Matt Reeves ha invece scelto l'architettura vittoriana con sfumature gotiche di Glasgow che perfettamente si integra con l'estetica degli edifici moderni. La produzione del film in cui Robert Pattinson interpreta Bruce Wayne/Batman è attualmente impegnata sul set a Londra, ma verso la fine di febbraio il team si sposterà in Scozia.

Lo scenografo James Chinlund vestirà Glasgow da Gotham, una città quella scozzese che saprà ispirarlo a dovere. Glasgow è stata una delle location toccate dal recente blockbuster Fast & Furious presenta: Hobbs & Shaw e, prima ancora, dal film con Brad Pitt e gli zombie World War Z.

Nel frattempo potete tenervi aggiornati leggendo tutto quello che sappiamo di The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson.