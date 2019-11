The Batman: John Turturro sarà il boss mafioso Carmine Falcone

News Cinema

Torna dunque il personaggio che avevamo già visto interpretato da Tom Wilkinson in Batman Begins.

Il cast del nuovo, attesissimo cinecomic The Batman continua a impreziosirsi con nomi importanti. Il grande John Turturro interpreterà infatti il boss della malavita Carmine Falcone, personaggio che avevamo già incontrato in Batman Begins di Christopher Nolan. In quel lungometraggio aveva il volto del due volte candidato all’Oscar Tom Wilkinson.

Ricapitoliamo dunque gli attori che parteciperanno al film di Matt Reeves, partendo dai “buoni”: Robert Pattinson sarà l’Uomo Pipistrello, mentre Andy Serkis si troverà al suo fianco nel ruolo del fido maggiordomo Alfred Pennyworth. Il commissario Gordon invece verrà tratteggiato da Jeffrey Wright. Lo schieramento dei criminali oltre Turturro vede anche Colin Farrell come Pinguino, Zoë Kraviz come affascinante Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista. Lo stesso Matt Reeves ha scritto la sceneggiatura di The Batman insieme a Mattson Tomlin. Le riprese cominceranno il prossimo gennaio nel Regno Unito, mentre l’arrivo in sala è previsto per il 15 giugno 2021.

Lanciato da William Friedkin che gli ha regalato la prima parte importante nel cult-movie Vivere e morire a Los Angeles, John Turturro nella sua prestigiosa carriera ha recitato in altri capolavori come Mo’ Better Blues, Barton Fink, Quiz Show. Col passare degli anni è diventato uno degli attori-feticcio di autori imprescindibili come Spike Lee o i fratelli Coen. Se volete invece apprezzarlo sul piccolo schermo vi consigliamo la grandiosa miniserie The Night Of, dove era protagonista insieme all’altro talento di nome Riz Ahmed.