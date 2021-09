The Batman: Una serie spin-off sul Pinguino in sviluppo a HBO Max

News Serie TV

Colin Farrell dovrebbe riprendere il ruolo di Oswald Cobblepot sul piccolo schermo.

Concepito come un film "a parte", perché sarà il primo a non essere ambientato su Terra-1, The Batman si sta rivelando sempre di più un evento propulsore nell'espansione del DC Extended Universe. Più di un anno dopo l'ordine di una serie spin-off della pellicola di Matt Reeves, ambientata ricordiamo durante l'Anno Uno dell'iconica storia di Batman, HBO Max, lo stesso servizio streaming dietro questo prequel, ha avviato lo sviluppo di un secondo spin-off incentrato sul Pinguino, il villain interpretato nel film da Colin Farrell.

The Batman: I primi dettagli dello spin-off sul Pinguino

Secondo la stampa statunitense (per ora HBO Max non ha confermato il progetto, ma neppure lo ha smentito), Reeves è a bordo dello spin-off solo in qualità di produttore esecutivo. Non ne sarà quindi anche lo sceneggiatore come in The Batman e nel prequel già ordinato, ruolo che è stato affidato invece a Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.). Il team di produzione include inoltre il produttore del film Dylan Clark.

Il Pinguino è un gentiluomo del crimine e uno dei principali e più famosi nemici di Batman il cui nome di battesimo è Oswald Cobblepot. La serie seguirà la sua ascesa attraverso la malavita di Gotham. Sempre i bene informati sostengono che Farrell è stato già contattato per riprendere il ruolo sul piccolo schermo, ma un accordo non è stato ancora raggiunto.

The Batman e il prequel già ordinato: Cosa sappiamo

Atteso nelle sale per il prossimo anno, The Batman mostrerà il Cavaliere Oscuro (interpretato in questa versione da Robert Pattinson) durante il suo secondo anno come vigilante, mentre si confronta con la corruzione dilagante nella sua città e i collegamenti che questa ha con la sua famiglia. Ancora senza titolo, la companion series espanderà il mondo ritratto dal film, esplorando ulteriormente la miriade di personaggi complessi e irresistibili di Gotham. Attraverso il punto di vista di un poliziotto che di onesto non ha niente, lo spin-off finirà con l'accendere i riflettori su un vigilante mascherato le cui azioni iniziano a cambiare sensibilmente le cose in città.

"Torniamo all'Anno Uno, alla prima venuta, alla prima apparizione di questo vigilante mascherato che inizia a stravolgere il modo in cui vanno le cose in città", ha spiegato Reeves. "Vediamo la storia attraverso il punto di vista di questi poliziotti corrotti, uno in particolare. E la storia ha a che fare con la battaglia per l'anima [del poliziotto]. C'è questo mito che prende consistenza sullo sfondo, ma non c'è ancora nulla di concreto. Vi ritroverete in un posto nuovo dove mai prima d'ora avete visto questi personaggi - alcuni di loro potreste averli visti nei fumetti, ma altri sono del tutto nuovi".