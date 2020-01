News Cinema

Nel film di Matt Reeves l'eroe mascherato è interpretato da Robert Pattinson.

Dopo tanti travagli, tentennamenti e ritardi, The Batman è finalmente partito! Sono infatti cominciate a Londra le riprese del cinecomic della Warner/DC che doveva in principio essere diretto da Ben Affleck (Argo, The Town) e che è invece passato a Matt Reeves (Cloverfield, The War – Il pianeta delle scimmie). Il ruolo di Bruce Wayne/Batman sarà interpretato da Robert Pattinson, che la suo fianco avrà il fido maggiordomo Alfred Pennyworth con il volto di Andy Serkis e il commissario Gordon con quello di Jeffrey Wright. La schiera di iconici avversari sarà invece composta da Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), Colin Farrell (Pinguino) e John Turturro (Carmine Falcone). Nel cast ci sono anche Peter Sarsgaard in un ruolo ancora non specificato e l’esordiente Jayme Lawason in una parte non rivelata ma che sarà fondamentale per lo sviluppo della trama.

The Batman, che arriverà nelle sale statunitensi il 25 giugno del 2021, riporterà l’Uomo Pipistrello a Gotham City, dove sarà costretto ad adoperare le sue enormi qualità di detective per risolvere un caso che lo metterà di fronte a molti dei suoi nemici storici. La sceneggiatura del film è stata scritta dallo stesso Matt Reeves insieme a Mattson Tomlin.

Dopo questo standalone Batman incontrerà il Joker interpretato da Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips? Il regista si è detto interessato a inserire il Cavaliere Oscuro in un eventuale sequel.