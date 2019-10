The Batman di Matt Reeves sarà l'inizio di un nuova saga, legato a Batgirl e forse Nightwing

News Cinema

Secondo alcune voci, il film con Robert Pattinson dovrebbe coinvolgere molti villain e dare il via a una potenziale trilogia.

A differenza dell'imminente Joker, che dovrebbe rimanere un esperimento autoriale a sè stante, The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson potrebbe essere l'inizio di un nuovo universo Warner Bros dedicato all'Uomo Pipistrello. Secondo voci raccolte da Forbes, il progetto di Reeves sancirebbe l'inizio di una nuova trilogia... e forse qualcosa di più.

Corre infatti voce che The Batman potrebbe legarsi al parallelo film dedicato a Batgirl, oltre un anno fa in corso di scrittura, magari introducendo Barbara Gordon: d'altronde Jeffrey Wright è a un passo dall'accettare il ruolo del Commissario suo padre, appunto nel lungometraggio di Reeves. Non solo: l'attualmente sospeso assolo di Nightwing, seconda identità di Robin / Dick Grayson, sarebbe in attesa proprio di un'eventuale introduzione del personaggio (assolutamente non confermata) in The Batman, forse sotto forma di origin story.

Per quanto concerne trama e cast di The Batman, nulla di preciso viene fatto trapelare: a parte Wright, sappiamo che anche Jonah Hill si è avvicinato al progetto, a quanto pare indeciso tra il Pinguino o l'Enigmista. Ulteriore conferma di una vicenda piuttosto complessa che coinvolgerà più villain dell'universo DC Comics, compresi Catwoman e Due Facce.

In definitiva, una sola cosa è chiara: The Batman sembra crescere, tanto da farci credere che il reboot del DC Extended Universe possa dipendere dal suo esito.