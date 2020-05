Sorrentino 50: dove vedere in streaming i film del grande regista italiano

News Cinema

Compie oggi 50 anni Paolo Sorrentino, uno dei più importanti autori del cinema italiano. Festeggiamolo rivendendo i suoi capolavori in streaming.

Non è disponbile purtoppo su nessuna piattaforma il suo folgorante esordio, L'uomo in più, che nel nel 2001 lo impose con prepotenza all'attenzione del pubblico e della critica. Lo stesso vale per la sua opera seconda, Le conseguenze dell'amore, e per il terzo, controverso, L'amico di famiglia.

Su Netflix troviamo invece Il Divo, il film del 2008 che vede l'attore feticcio di Sorrentino, Toni Servillo, nei panni di Giulio Andreotti.

This Must Be the Place, il film americano di Sorrentino, interpretato da Sean Penn, è disponibile su Infinity, così come lo è La grande bellezza, considerato in qualche modo La dolce vita del Terzo Millennio, il film che è valso l'Oscar a Sorrentino e la grande fama internazionale.



La Grande Bellezza: Il trailer ufficiale del film di Paolo Sorrentino

Sempre su Infinity troviamo anche il successivo Youth, che invece vede nei due ruoli principali Michael Caine e Harvey Keitel.

Non è invece al momento disponibile invece Loro, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusiconi: né nella sua versione in due parti, né in quella che le unisce in un unico montato.

The Young Pope, la serie televisiva firmata da Sorrentino con protagonista Jude Law si trova su NowTv e su SkyGo, mentre solo su SkyGo è al momento disponibile la "seconda stagione" di quella serie, The New Pope, che a a Jude Law, Silvio Orlando, Cécile de France e Ludivine Sagnier affianca un monumentale John Malkovich.



The New Pope: Nuovo Trailer ITA: The New Pope: Il Full Trailer Ufficiale della Serie TV - HD