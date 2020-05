Paolo Sorrentino rivela quali sono i (suoi) film che preferisce

News Cinema

Il regista napoletano parla dei preferiti tra i film che ha realizzato, oltre che di tantissime altre cose, in una splendida intervista pubblicata sul numero di Vanity Fair in edicola, di cui è stato guest editor.

Quello che trovate in edicola in questi giorni è un numero di Vanity Fair del tutto speciale: a dirigere la rivista, in veste di guest editor, curando contenuti, titoli, immagini e argomenti del numero, è stato infatti Paolo Sorrentino. Come la copertina della rivista, che mostra la Scalinata di Trinità dei Monti a Roma affollata di fenicotteri, può far facilmente intuire.

Lo stesso Sorrentino è protagonista nelle pagine del numero da lui diretto di una lunga intervista, firmata da Malcom Pagani, che di Vanity Fair è (stabilmente, e non solo in questa occasione) vice-direttore. Gli argomenti toccati da Pagani e Sorrentino sono numerosi, e vi consiglio caldamente di leggere l'intervista a Paolo Sorrentino integrale sul sito di Vanity Fair.

Tra questi argomenti, ovviamente c'è il cinema, il cinema di Paolo Sorrentino, che nella conversazione assume un ruolo che è centrale e marginale al tempo stesso, sempre presente anche quando è apparentemente assente.

Di fronte a una domanda diretta di Pagani, Sorrentino non ha esitato a raccontare quali siano, tra quelli che ha diretto, i film per i quali ha una preferenza.

"Il divo e La grande bellezza hanno qualcosa in più perché sul set c’era un’atmosfera lieta," ha risposto il regista. "Grande fiducia in quel che facevamo. Forte energia sotterranea. Il film è veramente un lavoro collettivo. Basta un elettricista con cui lavori da sempre, che magari ha accettato in precedenza un altro lavoro e deve rinunciare al tuo, per rovinare il clima complessivo. Per questo adesso sarebbe pericoloso fare dei film con le mascherine, ci sarebbero fonti di preoccupazione e mancanza di armonia"



