The New Pope si mostra in nuovo trailer rivelatore

La nuova serie di Paolo Sorrentino è attesa su Sky Atlantic dal 10 gennaio.

Rimasta a lungo celata dietro un intrigante velo di mistero, The New Pope, la nuova miniserie del premio Oscar Paolo Sorrentino ambientata in Vaticano, si rivela in modo ancora più incisivo e chiarificatore nel nuovo trailer diffuso da Sky Atlantic in attesa dell'arrivo in tv, fissato ricordiamo per venerdì 10 gennaio.





Il Pio XIII di Jude Law, che abbiamo conosciuto e amato in The Young Pope, è in coma. Dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, Voiello (Silvio Orlando) riesce a far salire al soglio pontificio Sir John Brannox (la new entry John Malkovich), un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. Capisce subito, inoltre, che sarà difficile prendere il posto del suo carismatico predecessore, mentre in Vaticano Voiello fatica a gestire una chiesa aggredita da scandali che rischiano di travolgere in modo irreversibile le alte gerarchie, nonché da minacce esterne. Alcuni fedeli, infatti, iniziano a idolatrare Pio XIII, che, dal suo letto di ospedale, "lancia" strani messaggi. Quando sul suo bel volto torna infine il sorriso, il papato di Giovanni Paolo III trema ulteriormente: chi è il Papa adesso?

The New Pope riporta sullo schermo anche Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombard. A questi, come anticipa la clip, si aggiungono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini. Prevista inoltre la partecipazione speciale di Sharon Stone e Marilyn Manson.