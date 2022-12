I 26 Film più attesi del 2023: solita minestra o grandi aspettative?

News Cinema

Quali grandi spettacoli da vivere al cinema ci porterà il nuovo anno? Diamo insieme un'occhiata ai film più attesi del 2023 che dovrebbero far felici gli spettatori e, dunque, il box office.

Andiamo dritti al punto.

Quali sono i film più attesi in arrivo al cinema nel 2023?

Sulla scia del successo che ha riscosso Top Gun: Maverick e che sta riscuotendo Avatar: La via dell'acqua in queste ultime battute del 2022, scorriamo la lista sottostante dei film importanti che nel 2023 attireranno il maggior numero di spettatori. Negli ultimi due anni, grande schermo e spettacolarità si sono confermati imprescindibili l'uno per l'altra, come lo zucchero a velo vanigliato per il pandoro.

L'esperienza della sala cinematografica è la modalità che il pubblico pagante sceglie con piacere per godere di un grande spettacolo visivo. E che genera di conseguenza significativi numeri al box office. Inevitabilmente, la spettacolarità in questione arriva dagli Stati Uniti e il più delle volte da fantasy d'azione con supereroi. In tal senso, infatti, il film con Tom Cruise è stato una boccata d'aria fresca. Nell'elenco non troverete titoli come Killers of the Flower Moon (di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio) o Napoleon (di Ridley Scott con Joaquin Phoenix), perché ancora non si hanno notizie sul loro destino.

Qui sotto i film più attesi del 2023. Solita minestra o grandi aspettative?

Buona lettura e buon anno.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Terzo capitolo della saga personale di Ant-Man, comunque ormai inscindibile dagli eventi della macro narrazione del Marvel Cinematic Universe, il film dà inizio alla cosiddetta Fase 5 dell'universo di supereroi. Un azzardato esperimento scientifico della figlia di Scott Lang porta nell'infinitesimamente piccolo Regno Quantico lei, suo padre, i nonni e Hope van Dyne. Insieme devono cercare di collaborare per tornare a casa e per fermare un nuovo nemico, Kang il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors. Nel cast ritroviamo Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Kathryn Newton che sostituisce, nel ruolo di Cassie Lang, Emma Fuhrmann vista in Avengers: Endgame. Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà al cinema il 15 febbraio 2023.



Ant-Man and The Wasp: Quantumania: Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Creed III

Non ci sarà Sylvester Stallone che aveva dato l'addio al personaggio di Rocky in Creed II, un allontamento dal suo più celebre personaggio per un'irrisolta questione sui diritti di sfruttamento con il produttore Irvin Winkler. Ma questa è un'altra storia. La saga del figlio di Apollo, invece, prosegue ed è lo stesso protagonista Michael B. Jordan che ne prende in mano le redini occupandosi anche della regia di questo terzo capitolo. L'avversario è un amico d'infanzia che torna dal passato e vuole chiudere dei conti in sospeso. L'attore che lo interpreta è lo stesso cattivo di Quantumania, Jonathan Majors. Creed III sarà al cinema dal 2 marzo 2023.



Creed III: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Scream VI

Nel film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, i quattro sopravvissuti agli omicidi compiuti da Ghostface cercano di lasciarsi alle spalle quanto accaduto a Woodsboro e iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Ma, come ben sappiamo, il nuovo capitolo non è il loro ma il nostro, da spettatori di una nuova scia di sangue, terrore e divertimento. Nel cast ritornano Courteney Cox, Hayden Panettiere e la ormai stella dello showbusiness, grazie alla serie Mercoledì, la ventenne Jenna Ortega. Scream VI arriverà nelle sale il 9 marzo 2023.



Scream VI: Teaser Trailer Ufficiale Italiano - HD

Shazam! Furia degli Dei

Nel piano di ristrutturazione dell'universo cinematografico DC Comics sembra che per ora l'adolescente Billy Baston, con l'abilità di trasformarsi in un supereroe adulto, rimanga al suo posto. Shazam! Furia degli Dei, diretto da David F. Sandberg, è il sequel del film del 2019 che porta nuovamente il bravo e buffo Zachary Levi sullo schermo nel ruolo del protagonista. Insieme ai suoi fratelli adottivi, supereroi anch'essi grazie alla parola magica, il nostro eroe deve affrontare le figlie di Atlas giunte sulla Terra e, naturalmente, salvare così il mondo. Nel cast del film, in uscita al cinema il 16 marzo 2023, troviamo anche Lucy Liu e Helen Mirren.



Shazam! Furia degli Dei: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

John Wick 4

Il grande Keanu Reeves torna ancora una volta a vestire gli eleganti panni e i perentori modi del nostro assassino preferito. In questo quarto capitolo, John Wick trova una via per sconfiggere la Grand Tavola ma, prima di guadagnare la libertà, deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo. Nel cast troviamo anche Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Bill Skarsgård nel ruolo del Marchese. Ritornano Lawrence Fishburne, Ian McShane e Lance Reddick, mentre fa il suo debutto cinematografico la pop singer giapponese Rina Sawayama. John Wick 4 sarà al cinema dal 23 marzo 2023.



John Wick 4: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri

Il film fantasy diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldsteinporta nuovamente sul grande schermo, dopo il film con Jeremy Irons di vent'anni fa, il mondo fantastico e leggendario dele celebre gioco di ruolo. Questa nuova versione vuole essere un'avventura divertente e ricca di azione, in cui un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Le cose per loro si mettono male quando si imbattono nelle persone sbagliate. Nel cast del film si avvale della presenza di Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis, Regé-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant. Dungeos & Dragons: L'onore dei ladri uscirà nelle sale cinematografiche il 30 marzo 2023.



Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Super Mario Bros.

C'è qualcuno che non conosce i due famosi idraulici Mario e Luigi? In questa nuova versione animata di uno dei videogame più popolari del mondo, i due protagonisti si mettono in viaggio per vivere un'avventura piena di pericoli. Il loro scopo è riuscire a portare in salvo la Principessa Peach. Le voci originali del film sono di Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Seth Rogen e Jack Black. A dare la voce a Mario in italiano sarà Claudio Santamaria. Super Mario Bros. esce al cinema il 6 aprile 2023.



Super Mario Bros. - Il Film: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Guardiani della Galassia Vol. 3

Li abbiamo visti di recente nell'Holiday Special su Disney+ e ora sono pronti per l'ultima avventura cinematografica. Si chiude dunque la saga della sgangherata banda di pirati spaziali con Guardiani della Galassia Vol. 3. I dettagli della trama ancora non sono stati resi noti, ma sappiamo che Peter Quill, ancora in lutto per la perdita di Gamora, deve tenere insieme i membri del suo team per difendere l'universo e proteggere uno di loro. Una missione che, se non verrà completata con successo, potrebbe anche metter fine ai Guardiani così come li conosciamo. Il film uscirà al cinema il 3 maggio 2023.



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Fast & Furious 10

Quello che dovrebbe essere il penultimo film della saga più esagerata del cinema d'azione, è diretto da Louis Leterrier. In attesa di un aggiornamento sulla trama e se effettivamente arriverà anche un 11° capitolo, come aveva detto Vin Diesel un paio di anni fa, prepariamoci a vedere scorrazzare ancora una volta sui bolidi elaborati i numerosi membri della famiglia di Fast & Furious. la cattivissima Charlize Theron è ancora lì, in attesa di essere sconfitta, mentre fa il suo ingresso il corpulento Jason Momoa. Parte delle riprese si sono svolte a Roma, a Genzano (RM) e Torino. Fast X arriverà al cinema il 18 maggio 2023.





La sirenetta

Con la regia dell'esperto di musical Rob Marshall, arriva una nuova trasposizione in live-action di un altro classico dell'animazione Disney. Era il 1989 quando usciva al cinema la versione animata di questa storia ispirata alla fiaba di Hans Christian Andersen. La trama presumibilmente replicherà quella che già conosciamo ed è all'attrice Halle Bailey che tocca il ruolo di protagonista. Girato in parte in Sardegna, La sirenetta sarà nelle sale italiane dal 24 maggio 2023.



La Sirenetta: Il Primo Teaser Trailer Italiano del Film - HD

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Non poteva non proseguire la storia di Miles Morales, non solo per l'immensa popolarità di cui gode da tempo il supereroe con i poteri di ragno. Spider-Man: Un nuovo universo del 2018 ha vinto meritatamente l'Oscar come miglior film d'animazione e il team della Sony Pictures Animation, in collaborazione con Marvel Entertainment, è tornato al lavoro per realizzare ben due sequel che sbarcheranno in sala a un anno di distanza uno dall'altro. L'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse è prevista per il 1° giugno 2023, mentre il terzo film Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arriverà nel 2024.



Spider-Man: Across the Spider-Verse: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Transformers: Il risveglio

Ambientato negli anni 90, con una storia che segue gli eventi che visti in Bumblebee, il nuovo film della saga che racconta l'eterna battaglia tra gli Autobot e i Decepticon è diretto da Steven Caple Jr., già regista di Creed II. In Transformers: Il Risveglio, al cinema dall'8 giugno 2023, sono introdotti i Maximal (discendenti degli Autobot), i Predacon (discendenti dei Decepticon) e i Terrorcons, una specie di Decepticon in grado di trasformarsi in bestie mitologiche (ricordate i giocattoli?). Del cast fanno parte Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Cristo Fernández e Domenic Di Rosa.



Transformers: Il Risveglio: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Flash

Sperando che il suo protagonista Ezra Miller non si metta nuovamente nei guai da privato cittadino prima dell'uscita del film, idealmente The Flash arriverà nel giugno 2023 per fare una sorta di tabula rasa dell'universo cinematografico DC Comics, facendo ripartire da zero una serie di personaggi e linee narrative. dovrà uscire nei cinema il 23 luglio del 2023. Se il nuovo direttivo dei DC Studios, formato da James Gunn e Peter Safran, non è intervenuto facendo rimontare il film, nel multiverso della trama, oltre al Generale Zod di Michael Shannon, dovremmo vedere anche Ben Affleck e Michael Keaton nelle rispettive versioni di Batman.





Indiana Jones e la Ruota del Destino

È James Mangold a dirigere il quinto capitolo della saga dell'archeologo più affascinante e spericolato della storia del cinema. E anche piuttosto anziano, ora. Harrison Ford torna ad indossare cappello e frusta in questa storia che si ambienta nel 1969. Indiana, accasato con Marion, è ormai prossimo alla pensione e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller, interpretato da Mads Mikkelsen, collaborano persino con la NASA. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof. Henry Jones viene coinvolto dalla sua figlioccia Helena, che ha il volto di Phoebe Waller-Bridge, in una nuova avventura intorno al mondo, per intercettare un oggetto che cerca anche Voller sta cercando. Indiana Jones e la Ruota del Destino sarà nelle sale dal 30 giugno 2023.



Indiana Jones e la Ruota del Destino: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte I

Settimo capitolo della saga action Mission: Impossible che, dal quarto film in poi, è andata settando nuovi e altissimi standard qualitativi nel cinema d'azione e spionaggio. Scritto e diretto da Christopher McQuarrie, il film vede ancora una volta l'inossidabile Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt. Accanto a lui ritroveremo Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Vanessa Kirby, mentre tra le new entry ci saranno Hayley Atwell, Pom Klementieff e Esai Morales. Tornerà anche un volto noto apparso nel primo capitolo della saga diretto da Brian De Palma nel 1996, Henry Czerny nel ruolo di Eugene Kittridge, ex capo del IMF. Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte I, da luglio 2023 al cinema, è stato girato anche a Roma e Venezia.



Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano - HD

Oppenheimer

Tratto dal libro Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato di Kai Bird e Martin J. Sherwin, vincitore del Premio Pulitzer, il nuovo film di Christopher Nolan si ambienta negli anni '40 e racconta la storia di uno dei padri dell bomba atomica. Il film racconta anche lo sviluppo del micidiale ordigno durante gli anni della Seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti e il loro entourage di scienziati hanno avviato La trama ruota intorno al Progetto Manhattan, di cui Oppenheimer era il direttore scientifico in un laboratorio in cui le menti più brillanti lavoravano allo sviluppo tecnologico in ambito militare. È stato questo progetto a portare alla costruzione delle famigerate bombe, scagliate in seguito su Hiroshima e Nagasaki. È Cillian Murphy l'attore nel ruolo dello scienziato. Accanto a lui sullo schermo vedremo Robert Downey Jr., Emily Blunt, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Josh Hartnett, Jack Quaid, Matt Damon, Gary Oldman, Gustaf Skarsgård, Rami Malek, Scott Grimes, Dane DeHaan, Matthew Modine, Alden Ehrenreich e Olivia Thirlby. Oppenheimer arriverà al cinema il 20 luglio 2023.



Oppenheimer: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Barbie

Non possiamo certo stupirci che anche la celebre bambola della Mattel diventi lo spunto per un film, se lo sono stati anche i Transformers, G.I. Joe e persino la Battaglia Navale. La differenza è che dietro al progetto ci sono stimati autori del cinema indipendente americano, quali Greta Gerwig e Noah Baumbach, che sono una coppia nella vita. Con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, la storia racconta di una bambola che vive nel fantastico mondo di Barbieland, ma viene cacciata via perché non abbastanza perfetta. Del cast fanno parte anche Helen Mirren, Kate McKinnon, Simu Liu, Emma Mackey, Will Ferrell, Kingsley Ben-Adir, Emerald Fennell, America Ferrera, Alexandra Shipp e Michael Cera. Barbie sarà al cinema il 21 luglio 2023.



Barbie: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Marvels

Il sequel di Captain Marvel segna il ritorno della Carol Danvers interpretata da Brie Larson. In The Marvels, da luglio 2023 nelle sale, la supereroina intergalattica deve fronteggiare una nuova minaccia, ma questa volta non sarà sola. Nel cast di questo film diretto da Nia DaCosta, vedremo anche Samuel L. Jackson, ovviamente nei panni del suo Nick Fury, Teyonah Parris, Zawe Ashton e la giovane Iman Vellani che abbiamo conosciuto nella serie Ms. Marvel.

Blue Beetle

Inizialmente pensato come un'esclusiva streaming di HBO Max, Blue Beetle avrà invece una regolare uscita nelle sale cinematografiche nell'agosto 2023. Ovviamente, se i nuovi boss James Gunn e Peter Safran non cambiano idea con i loro piani di ristrutturazione dell'universo cinematografico DC Comics. Diretto da Angel Manuel Soto, il film racconta la storia un adolescente messicano, interpretato da Xolo Maridueña che conosciamo grazie alla serie Cobrai Kai, il quale riceve dei superpoteri da uno scarabeo alieno. Nel cast del film è presente anche Susan Sarandon nei panni di Victoria Kord, personaggio malvagio inedito nei fumetti e creato appositamente per il film.

The Equalizer 3

Il duo composto da Antoine Fuqua e Denzel Washington, dietro la macchina da presa il primo e davanti il secondo, si rimette al lavoro per narrare una nuova storia con protagonista Robert McCall, l'ex agente della CIA in pensione ma sempre pronto a entrare in azione per aiutare chi è in difficoltà. Nel cast del film anche Dakota Fanning e Gaia Scodellaro, attrice italiana nata a Napoli nel 1985 da padre napoletano e madre americana. Parte delle riprese di The Equalizer 3, da settembre 2023 al cinema, sono state effettuate sulla Costiera Amalfitana.

Kraven the Hunter

Dopo Venom e Morbius, si affaccia sul grande schermo un altro nemico di Spider-Man. Kraven the Hunter, dal 5 ottobre 2023 al cinema, è un cinecomic prodotto da Sony Pictures e diretto da J.C. Chandor. Racconta la storia dell'immigrato russo Sergei Kravinoff, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, che deve dimostrare di essere il migliore cacciatore al mondo portando a termine un'ardua missione. Nel cast del film anche Russell Crowe.

The Exorcist

Sequel nientemeno che uno dei più terrificanti horror della storia del cinema, ovvero L'esorcista del 1973, il film racconta la storia di una giovanissima ragazza di 12 anni che viene posseduta da una misteriosa entità demonica. Nella speranza di riuscire a salvarla, sua madre decide di contattare due sacerdoti. The Exorcist, dal 12 ottobre 2023 nelle sale, è diretto da David Gordon Green che ha già resuscitato con successo la saga di Halloween con i tre recenti film.

Dune: Parte 2

Sempre diretto dal grande Denis Villeneuve, Dune 2 arriva al cinema a novembre 2023 prosegue l'epica storia sci-fi tratta dal romanzo di Frank Herbert. Rivedremo i protagonisti della storia Timothée Chalamet e Zendaya. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla trama del film. Alcune scene del film sono state girate alla Tomba di Brion, vicino a Treviso.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente

Si intitola Hunger Games - La ballata dell'Usignolo e del Serpente, da novembre 2023 al cinema, il film prequel delle vicende che abbiamo visto nella saga di Hunger Games. Diretta da Francis Lawrence, la storia racconta di un giovane Coriolanus Snow anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem. Il ragazzo a diciotto anni viene scelto come mentore per i decimi Hunger Games e dovrà guidare il tributo femminile del Distretto 12, Lucy Gray Baird. Chiaramente, chi ha già letto il libro di Suzanne Collins sa bene cosa accadrà. Il cast annovera gli attori Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage, Viola Davis, Jason Schwartzman, Ashley Liao e Josh Andrés Rivera.

Wonka

Wonka, diretto da Paul King e in arrivo a dicembre 2023, è il film prequel che mostra come Willy sia diventato il proprietario della rinomata Fabbrica di Cioccolato. È ancora la giovane star di fama mondiale Timothée Chalamet ad essere il protagonista assoluto.

Aquaman and the Lost Kingdom

E a un certo punto dovrà pure uscire al cinema anche il sequel di Aquaman, di cui abbiamo ormai perso il conto delle volte che è stato rinviato. Il film diretto da James Wan prosegue le avventure di Arthur Curry alias Aquaman, supereroe metà umano e metà figlio di Atlantide, dotato di una potenza straordinaria, capace di dominare oceani e maree, e nuotare a elevatissime velocità. Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II e Amber Heard riprendono i ruoli ricoperti precedentemente. Aquaman and the Lost Kingdom è atteso per Natale 2023.