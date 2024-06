Filming Italy Sardegna Festival 2024: il programma della 7ª edizione, con Brie Larson, Rosario Dawson, Harvey Keitel

News Cinema

La settima edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca e in programma dal 20 al 23 giugno, ha un programma ricchissimo. Tante le star, fra cui Brie Larson, Harvey Keitel, Alexandra Daddario, Bo Derek, Katie Holmes.

È stata presentata questa mattina a Roma la settima edizione del Filming Italy Sardegna Festival, manifestazione unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Ideata e diretta da Tiziana Rocca, si terrà dal 20 al 23 giugno a Cagliari e al Forte Village.

Nel presentare gli ospiti di quest’anno e elencare i titoli scelti, la Rocca si è detta orgogliosa del lavoro fatto in questi mesi e ha spiegato:

Abbiamo selezionato una lista che vanta più di 70 titoli tra film, documentari, cortometraggi e serie televisive, internazionali e italiani, di generi assolutamente diversi, proprio per accontentare una fetta più ampia possibile di pubblico, ma puntando sempre alla più alta qualità.

Fra i lungometraggi che arriveranno a Forte Village, alcuni saranno in anteprima assoluta: ad esempio il thriller con Antonio Banderas Cult Killer, il film d’animazione giapponese The Imaginary e il film da regista di Katie Holmes Rare Objects. La Holmes sarà al Filming Italy Sardegna Festival insieme a una moltitudine di star. Queste ultime terranno delle masterclass a cui parteciperanno gli studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema. Ecco i nomi degli ospiti internazionali e italiani:

Grazie al sodalizio con Cinecittà, verranno presentati al Filming Italy Sardegna Festival tre documentari:

In collaborazione con CSC - Cineteca Nazionale, in onore di Sandra Milo, a cui è dedicata questa edizione del Festival, verrà proiettato il film restaurato Giulietta degli spiriti di Federico Fellini. Infinem per celebrare i 100 anni di Archivio Luce, sarà proiettato uno dei capolavori di Ettore Scola: La cena, con Vittorio Gassman, Fanny Ardant, Giancarlo Giannini e Stefania Sandrelli.

Tra i riconoscimenti che verranno assegnati durante il Filming Italy Sardegna Festival , non mancheranno il premio ideato dal giornalista Antonello Sarno e dedicato al maestro Nanni Loy e il Premio in onore di Pietro Coccia, fotografo del cinema italiano scomparso nel 2019 e grande amico del Festival.

Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.