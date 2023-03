OSCAR 2023: Ecco tutti i vincitori

News Cinema

Sono stati consegnati a Los Angeles durante la notte i Premi Oscar 2023. Ecco la lista completa dei vincitori della 95esima edizione degli Academy Awards. Scoprite con noi quali film, quali attori e attrici hanno trionfato durante la Notte degli Oscar 2023.

Abbiamo i vincitori degli Oscar 2023. Durante la notte appena trascorsa, al Dolby Theatre di Los Angeles si è svolta la cerimonia di premiazione condotta da Jimmy Kimmel durante la quale tante star del mondo del cinema e della musica si sono alternate sul palco per consegnare le celebri statuette dorate. Quali film, attori, attrici e registi sono i trionfatori della Notte degli Oscar 2023. Scopritelo con noi grazie alla lista completa dei premiati agli Oscar 2023 che trovate qui sotto.

Ecco l'elenco completo delle Vincitori dei Premi Oscar 2023:

Oscar 2023 per il Miglior Film: Everything Everywhere All at Once

Oscar 2023 per la Miglior Regia: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Oscar 2023 per la Migliore Attrice protagonista: Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once

Oscar 2023 per il Migliore Attore protagonista: Brendan Fraser in The Whale

Oscar 2023 per il Migliore Attore non protagonista: Ke Huy Quan in Everything Everywhere All at Once

Oscar 2023 per la Migliore Attrice non protagonista: Jamie Lee Curtis in EveryThing Everywhere All At Once

Oscar 2023 per la Migliore Sceneggiatura originale: Everything Everywhere All at Once

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Oscar 2023 per la Migliore Sceneggiatura non originale: Women Talking

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion - Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Oscar 2023 per il Migliore Film Internazionale: Niente di nuovo sul fronte occidentale

Niente di nuovo sul fronte occidentale - Germania

Argentina, 1985 - Argentina

Close - Belgio

EO - Polonia

The Quiet Girl - Irlanda

Oscar 2023 per il Migliore Film d'animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro

Oscar 2023 per il Migliore Montaggio: Everything Everywhere All at Once

Gli Spiriti dell’Isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

Oscar 2023 per la Migliore Scenografia: Niente di nuovo sul fronte occidentale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Oscar 2023 per la Migliore Fotografia: Niente di nuovo sul fronte occidentale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Oscar 2023 per i Migliori Costumi: Black Panther Wakanda Forever

Babylon

Black Panther Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

La Signora Harris va a Parigi

Oscar 2023 per il Miglior Trucco e acconciature: The Whale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Oscar 2023 per i Migliori Effetti visivi: Avatar: La via dell'acqua

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell'acqua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Oscar 2023 per il Miglior sonoro: Top Gun: Maverick

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’Acqua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Oscar 2023 per la Miglior Colonna sonora originale: Niente di nuovo sul fronte occidentale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Gli Spiriti dell’Isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Oscar 2023 per la Miglior Canzone Originale: "Naatu Naatu", dal film RRR

“Applause” - Tell It Like a Woman

“Hold My Hand” - Top Gun: Maverick

“Lift Me Up” - Black Panther: Wakanda Forever

“Naatu Naatu” - RRR

“This is a Life” - Everything Everywhere All at Once

Oscar 2023 per il Miglior Documentario: Navalny

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Oscar 2023 per il Miglior Cortometraggio documentario: The Elephant Whisperers

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Strangers at the Gate

Oscar 2023 per il Miglior Cortometraggio: An Irish Goodbye

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Oscar 2023 per il Miglior cortometraggio d'animazione: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

Everything Everywhere All at Once: trama, cast e trailer del film trionfatore agli Oscar

Everything Everywhere All at Once racconta una storia universale passando per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell’essere. Un film altamente spettacolare e al contempo profondo, che unisce commedia, dramma familiare, arti marziali, romanticismo, dita fatte di wurstel e un bagel che racchiude i segreti dell’universo.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all'apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Everything Everywhere All at Once: la nostra recensione del film vincitore di 7 Premi Oscar 2023

Non è solo dal caos delle nostre vite, che i Daniels hanno preso spunto, ma anche dalla sovrabbondanza sempre più eccessiva di stimoli e di informazioni dalla quale veniamo sommersi all'epoca del digitale e di internet.

Ecco che allora anche il loro film è sovrabbondante, e che le vicende rispecchiano il turbinare impazzito di stimoli visivi e sonori e informativi cui siamo sottoposti ogni minuto e che finiscono coll'annichilirci in una condizione di sempiterna superficialità. Il problema, però, è anche anche Everything Everywhere All At Once finisce spesso con l'essere schiacciato nella medesima condizione, a dispetto delle ottime intenzioni. E l'impressione è che, oltre che uno specchio ironico, gioioso ma anche triste della realtà, il film sia, di questa realtà, un affresco manierista e inutilmente barocco. (Federico Gironi - Comingsoon.it)

Everything Everywhere All At Once: leggi la nostra recensione completa del film