NOTTE DEGLI OSCAR 2024 - Tutto quello che c'è da sapere

Tutto quello che c'è da sapere sugli Oscar 2024: la nostra guida ai premi cinematografici più attesi dell'anno. Le informazioni e le notizie più utili per arrivare preparati alla 96esima Notte degli Oscar. La diretta TV in Italia, le star presenti alla cerimonia di premiazione, tutti i candidati agli Oscar di quest'anno.

Se avete già consultato la nostra sezione Speciale Oscar 2024, dove trovate tutte le news e le informazioni più utili sui candidati agli Oscar di quest'anno nelle varie categorie, le recensioni dei film che hanno ricevuto una o più nomination e altre curiosità sulla Cerimonia di Premiazione, dovreste essere già abbastanza preparati a quello che ci attende nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo quando al Dolby Theatre di Los Angeles verranno consegnate le ambite statuette dorate, che rappresentano il più importante premio cinematografico dell'anno. In caso contrario, vi abbiamo riassunto qui sotto le tre cose principali da sapere per arrivare pronti alla Notte degli Oscar 2024: come e quando vedere la cerimonia in diretta tv e in streaming in Italia, chi saranno i protagonisti della serata presenti sul palco e, soprattutto, quali sono i film, gli attori, le attrici, i registi e tutti gli altri personaggi che concorrono quest'anno e che potrebbero vincere uno o più Oscar.

La cerimonia degli Oscar 2024 in diretta tv in Italia: dove e quando vederla

Notte degli Oscar 2024, dove sarà trasmessa quest'anno la Cerimonia di Premiazione in diretta TV e in Streaming in Italia? Dopo due decenni in cui i diritti di trasmissione della Cerimonia di Premiazione degli Oscar sono stati detenuti da Sky, nel nostro e non solo, quest'anno per l'Italia è stata la Rai ad acquisirli dalla ABC. Perciò questa volta niente diretta su Sky Cinema e in chiaro su TV8. L'appuntamento con gli appassionati di cinema più nottambuli è su Rai 1 a partire dalle 23.30 ora italiana. a collegarsi con il Dolby Theatre di Los Angeles, dove sul tappeto rosso più famoso del mondo sarà presente l'inviato del TG1 Paolo Sommaruga, per raccontare al pubblico italiano la magia della serata intervistando le star internazionali presenti.

A condurre la serata in studio a Roma sarà invece Alberto Matano, in compagnia con ospiti celebri e personaggi del mondo del cinema che si alternano durante la lunga serata seguendo l'evento. Tra loro Stefania Sandrelli, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi.

L'appuntamento con la Notte degli Oscar 2024 è dunque su Rai 1 a partire dalle 23.30 di Domenica 10 marzo. La magica serata della consegna dei premi cinematografici più importanti al mondo proseguirà fino alle prime luci dell'alba di lunedì 11 marzo, quando, intorno alle 4.30 del mattino, conosceremo il vincitore dell'Oscar 2024 come miglior film. Ovviamente la Cerimonia si potrà seguire in diretta streaming su RaiPlay.

Chi presenta la Cerimonia di premiazione degli Oscar 2024 e chi sono le star presenti?

Per il secondo anno consecutivo e per la quarta volta in totale, sarà il presentatore e comico Jimmy Kimmel il maestro di cerimonie degli Oscar 2024. Ad affiancarlo sul palco di volta in volta per consegnare i premi ci saranno tante star, alcune delle quali già vincitori dell'Academy Award nelle scorse edizioni. In particolare ci saranno i cosiddetti Fab Five, i favolosi 5, ovvero i premiati negli anni passati nelle quattro categorie principali per la recitazione che presenteranno e renderanno omaggio ai candidati di quest'anno prima di annunciare il vincitore.

La lista dei "presenters" ovvero di tutte le star che consegneranno i premi è stata annunciata dall'Academy in due fasi e i nomi sono i seguenti: Mahershala Ali, Bad Bunny, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, Matthew McConaughey, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Lupita Nyong'o, Catherine O'Hara, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Octavia Spencer, Michelle Yeoh, Ramy Youssef, Zendaya, Emily Blunt, Cynthia Erivo, America Ferrera, Sally Field, Ryan Gosling, Ariana Grande, Ben Kingsley, Melissa McCarthy, Issa Rae, Tim Robbins, Steven Spielberg, Mary Steenburgen, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Christoph Waltz e Forest Whitaker.

Oltre a loro, a salire sul palco del Dolby Theatre per esibirsi nelle cinque canzoni originali candidate quest'anno saranno: Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish e Finneas O'Connell, Scott George and the Osage Singers, Ryan Gosling e Mark Ronson.

Tutti i candidati: le nomination agli Oscar 2024

Quali sono i film con il maggior numero di candidature agli Oscar 2024?: Con 13 candidature Oppenheimer batte di due lunghezze non il Barbie che è stato suo acerrimo rivale al botteghino nel corso dell’estate 2023 (fermo a 8, di cui 2 nella categoria miglior canzone), ma il vincitore del Leone d'Oro a Venezia Povere Creature!, che non ha solo il cinema dalla sua, ma anche la capacità di aver colto in maniera più sfacciata lo spirito neofemminista dei tempi. Al terzo posto, Killers of The Flower Moon con 10.

Miglior Film, sono candidati agli Oscar 2024:

Miglior Regia, sono candidati agli Oscar 2024:

Justine Triet per Anatomia di una caduta

Martin Scorsese per Killers of The Flower Moon

Christopher Nolan per Oppenheimer

Yorgo Lanthimos per Povere Creature!

Jonathan Glazer per La Zona d'interesse

Migliore Attrice protagonista, sono candidati agli Oscar 2024:

Annette Bening in Nyad

Lily Gladstone in Killer of The Folower Moon

Sandra Hueller in Anatomia di una caduta

Carey Mulligan in Maestro

Emma Stone in Povere Creature!

Migliore Attore protagonista, sono candidati agli Oscar 2024:

Bradley Cooper in Maestro

Colman Domingo in Rustin

Paul Giamatti in The Holdovers

Cillian Murphy in Oppenheimer

Jeffrey Wright in American Fiction

Migliore Attore non protagonista, sono candidati agli Oscar 2024:

Sterling K. Brown in American Fiction

Robert De Niro in Killer of The Flower Moon

Robert Downey Jr. in Oppenheimer

Ryan Gosling in Barbie

Mark Ruffalo in Povere Creature!

Migliore Attrice non protagonista, sono candidati agli Oscar 2024:

Emily Blunt in Oppenheimer

Danielle Brooks in Il Colore Viola

America Ferrera in Barbie

Jodie Foster in Nyad

Da'Vine Joy Randolph in The Holdovers

Migliore Sceneggiatura originale, sono candidati agli Oscar 2024:

Anatomia di una caduta

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Migliore Sceneggiatura non originale, sono candidati agli Oscar 2024:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Povere Creature!

La Zona d'interesse

Migliore Film Internazionale, sono candidati agli Oscar 2024:

Migliore Film d'animazione, sono candidati agli Oscar 2024:

Migliore Montaggio, sono candidati agli Oscar 2024:

Anatomia di una caduta

The Holdovers

Killers of The Flower Moon

Oppenheimer

Povere Creature!

Migliore Scenografia, sono candidati agli Oscar 2024:

Barbie

Killers of The Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere Creature!

Migliore Fotografia, sono candidati agli Oscar 2024:

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Povere Creature!

Migliori Costumi, sono candidati agli Oscar 2024:

Barbie

Killers of The Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere Creature!

Miglior Trucco e acconciature, sono candidati agli Oscar 2024:

Golda

Maestro

Oppenheimer

Povere Creature!

La società della neve

Migliori Effetti visivi, sono candidati agli Oscar 2024:

Miglior sonoro, sono candidati agli Oscar 2024:

The Creator

Maestro

Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte Uno

Oppenheimer

La Zona d'interesse

Miglior Colonna sonora originale, sono candidati agli Oscar 2024:

American Fiction

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Povere Creature!

Miglior Canzone Originale, sono candidati agli Oscar 2024:

"The Fire Inside" - Flamin' Hot

"I'm Just Ken" - Barbie

"It Never Went Away" - American Symphony

"Wahzhazhe" - Killers of The Flower Moon

"What I Was Made For?" - Barbie

Miglior Documentario, sono candidati agli Oscar 2024:

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Miglior Cortometraggio documentario, sono candidati agli Oscar 2024:

Tha ABCS of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Miglior Cortometraggio, sono candidati agli Oscar 2024:

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Miglior cortometraggio d'animazione, sono candidati agli Oscar 2024: