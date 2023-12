Golden Globe 2024: Io Capitano di Garrone tra le nomination per il cinema

News Cinema

La stampa estera di Hollywood ha pubblicato la lista delle nomination ai Golden Globe 2024: per il film internazionale concorre Io Capitano di Matteo Garrone. Ecco l'elenco completo.

È stata diffusa la lista completa delle nomination dei Golden Globe 2024: i premi della stampa estera a Hollywood sono giunti all'81ma edizione e quest'anno notiamo una prestigiosa presenza italiana. Tra i sei nominati al premio per il miglior film non in lingua inglese, auspicabilmente anticamera per l'Oscar corrispondente dove rappresenta l'Italia (per il film internazionale), c'è il nostro Io Capitano di Matteo Garrone, già vincitore del Leone d'Argento e del premio Marcello Mastroianni a Venezia. È già un prezioso riconoscimento per il racconto di uno dei tanti viaggi disperati di due ragazzi senegalesi, dalla loro terra fino all'Europa, passando per il deserto, la Libia e il Mediterraneo, per arrivare in Italia.

Ma osserviamo la lista completa delle nomination ai Golden Globe 2024 per quanto riguarda il cinema.

Golden Globes 2024 per il cinema, la lista completa delle nomination

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

Anatomia di una caduta

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

La zona d'interesse

MIGLIOR FILM COMMEDIA

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Povere creature!

MIGLIORE REGIA

Bradley Cooper (Maestro)

Greta Gerwig (Barbie)

Yorgos Lanthimos (Povere creature!)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Celine Song (Past Lives)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UN DRAMMA

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Huller (Anatomia di una caduta)

Greta Lee (Past Lives)

Carey Mulligan (Maestro)

Cailee Spaeny (Priscilla)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA IN UN DRAMMA

Bradley Cooper (Maestro)

Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon)

Colman Domingo (Rustin)

Barry Keoghan (Saltburn)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Andrew Scott (Estranei)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA IN MUSICAL O COMMEDIA

Nicolas Cage (Dream Scenario)

Timothée Chalamet (Wonka)

Matt Damon (Air)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Joaquin Phoenix (Beau ha paura)

Jeffrey Wright (American Fiction)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN MUSICAL O COMMEDIA

Fantasia Barrino (The Color Purple)

Jennifer Lawrence (Fidanzata in affitto)

Natalie Portman (May December)

Alma Poysti (Fallen Leaves)

Margot Robbie (Barbie)

Emma Stone (Povere creature!)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Willem Dafoe (Povere creature!)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Charles Melton (May December)

Mark Ruffalo (Povere creature!)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

Jodie Foster (Nyad)

Julianne Moore (May December)

Rosamund Pike (Saltburn)

Da'vine Joy Randolph (The Holdovers)

MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE

Anatomia di una caduta (Francia)

Foglie al vento (Finlandia)

Io Capitano (Italia)

Past Lives (Usa)

Society of the Snow (Spagna)

Zona d'interesse (UK/USA)

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Barbie

Povere creature!

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Past Lives

Anatomia di una caduta

MIGLIORE COLONNA SONORA

Povere creature!

Oppenheimer

Il ragazzo e l'airone

La zona d'interesse

Spider-Man Across the Spider-Verse

Killers of the Flower Moon

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

"Addicted to Romance" per She Came to Me

"Dance the Night", per Barbie

"I'm Just Ken", per Barbie

"Peaches", per Super Mario Bros. - Il film

"Road to Freedom", per Rustin

"What Was I Made For?", per Barbie

MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE

Il ragazzo e l'airone

Elemental

Spider-Man Across the Spider-Verse

Super Mario Bros. - Il film

Suzume

Wish

MIGLIOR RISULTATO AL BOXOFFICE

Barbie

Guardiani della Galassia vol. 3

John Wick 4

Mission Impossibile: Dead Reckoning Parte 1

Oppenheimer

Spider-Man Across the Spider-Verse

Super Mario Bros. - Il film

Taylor Swift: The Eras Tour