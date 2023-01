The Conjuring 4 sarà l'ultimo della serie? James Wan spiega la situazione

News Cinema

Il regista e producer James Wan ha spiegato che il prossimo The Conjuring 4 potrebbe essere il capitolo finale della fortunata serie horror, basata sulle "storie vere" dei coniugi Warren.

Tecnicamente The Conjuring 4 non sarà il prossimo capitolo del "Conjuring universe" che vedremo al cinema, perché prima arriverà nel settembre di quest'anno The Nun 2, però James Wan - inizialmente regista e poi sempre producer del ciclo - ha suggerito in un'intervista a Collider che la saga potrebbe chiudersi con il film successivo. Addio ai coniugi Warren?



The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

James Wan e la Warner Bros. potrebbero chiudere il Conjuring Universe col quarto capitolo

La saga partita con L'evocazione - The Conjuring (2013), dove Patrick Wilson e Vera Farmiga interpretavano i coniugi Warren, realmente esistiti ed esperti di paranormale, ha sempre riscosso molto successo: il primo capitolo incassò quasi 320 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di appena 20, mentre il seguito The Conjuring - Il caso Enfield (2016), con un budget doppiò, bissò il successo. A quel punto James Wan lasciò la regia, riservandosi la produzione non solo del terzo atto The Conjuring - Per ordine del diavolo (2021, incasso sui 200 milioni in pandemia), ma anche dei suoi spin-off: Annabelle (2014), Annabelle 2 - Creation (2017), Annabelle 3 (2019), dedicati alla mefistofelica bambola posseduta, nonché The Nun - La vocazione del male (2019) e La Llorona - Le lacrime del male (2019).

Ancora impegnato su Aquaman: The Lost Kingdom (in arrivo a Natale) e durante la promozione di M3gan, da domani in sala, Wan ha offerto un aggiornamento sul progetto del quarto Conjuring, suggerendo che potrebbe chiudere tutto. Che la nuova dirigenza Warner Bros. Discovery abbia qualcosa a che fare con la decisione? Improbabile, perché il coproducer dello universe, Peter Safran, è stato pur sempre messo a capo dei nuovi DC Studios con James Gunn, quindi questo team gode dell'apprezzamento dei nuovi capi.

Sì, ci stiamo lavorando proprio ora. Quando si tratta dei film di The Conjuring ci muoviamo con attenzione. Vogliamo prenderci il tempo necessario a farlo venir bene e assicurarci che ci sia l'emozione che vogliamo nelle storie dei Warren. Andando avanti, potenzialmente chiudendo il discorso, vogliamo assicurarci di fare la cosa giusta, di raccontare la storia giusta.